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ЕСПЧ потребовал освободить Навального. Минюст России назвал это «переходом за красную линию»

Адвокат оппозиционера заявила, что требование должно быть исполнено немедленно

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ЕСПЧ потребовал освободить Алексея Навального

ЕСПЧ потребовал освободить Алексея Навального

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от российских властей освободить из-под стражи оппозиционера Алексея Навального. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ольгу Михайлову.

— Европейский суд по правам человека применил правило 39-го регламента суда, определив российскому правительству незамедлительно освободить Навального из следственного изолятора, — отметила адвокат.

Михайлова также заявила, что такое решение «ЕСПЧ принял впервые, и российские власти должны его исполнить».

В свою очередь, в Минюсте заявили, что ЕСПЧ не вправе подменять национальный суд и менять его решения. Согласно позиции ведомства, обеспечительные меры исполняются по «доброй воле» государств, поскольку не предусмотрены Конвенцией о защите прав человека.

— Принятие решения на основании правила 39-го регламента ЕСПЧ в данном случае будет необоснованным и грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, определенным переходом за красную линию. Такое решение не может подлежать исполнению с точки зрения международного права, — подчеркнули в Минюсте.

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условное наказание по делу «Ив Роше», в рамках которого он в 2014 году был приговорен к 3,5 года лишения свободы условно, на реальный срок. Это произошло по ходатайству ФСИН из-за того, что Навальный пропускал регулярную регистрацию в исполнительной инспекции в течение испытательного срока. С учетом отбытого домашнего ареста оппозиционеру предстоит отбыть в колонии два года и восемь месяцев.

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Алексей НавальныйЕСПЧМинюстадвокат
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