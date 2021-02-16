Прокуратура запросила Навальному 3,5 года колонии за оскорбление ветерана

Первое слушание по делу о клевете Навального прошел 5 февраля — через три дня после того, как оппозиционера приговорили к реальному сроку по другому уголовному делу. На заседании подсудимый присутствовал лично, а ветеран — по видеосвязи. Стороны заслушали показания потерпевшего Игната Артеменко, его родственников и сиделки. Заседание получилось жарким из-за постоянных перепалок Навального и его защитников с прокурором, судьей и родственниками Артеменко. Ветерану стало плохо, и от участия в слушаниях 12 февраля он отказывался. Второе заседание закончилось представлением доказательств. Сегодня гособвинение выступило с предложением о наказании. Перед этим Навальный пошутил, что прокурор предложит его расстрелять.

Выступая с последним словом, политик отметил речь прокурора.

— Лучший момент речи прокурора — что она вспомнила о чести и достоинстве. Конечно, работая помощником прокурора Москвы, ты ни в какое другое время не вспоминаешь о чести и достоинстве, — цитирует Навального РБК.

Он также утверждает, что над этим делом с самого начала «смеялся любой профессиональный юрист».