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Прокуратура запросила Навальному 3,5 года колонии за оскорбление ветерана

Гособвинение требует добавить срок к приговору по другому уголовному делу оппозиционера

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Ранее Навального приговорили к реальному сроку по делу о коррупции

Ранее Навального приговорили к реальному сроку по делу о коррупции

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В Бабушкинском суде Москвы рассматривается дело Алексея Навального о клевете, поводом стали высказывания Навального о ветеране Великой Отечественной войны, который выступил в поддержку поправок к Конституции. Выступая в прениях, представитель прокуратуры попросила оштрафовать оппозиционного политика на 950 тысяч рублей в доход государства. Также учитывая то, что преступление было совершено в период испытательного срока, гособвинение предложило наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Первое слушание по делу о клевете Навального прошел 5 февраля — через три дня после того, как оппозиционера приговорили к реальному сроку по другому уголовному делу. На заседании подсудимый присутствовал лично, а ветеран — по видеосвязи. Стороны заслушали показания потерпевшего Игната Артеменко, его родственников и сиделки. Заседание получилось жарким из-за постоянных перепалок Навального и его защитников с прокурором, судьей и родственниками Артеменко. Ветерану стало плохо, и от участия в слушаниях 12 февраля он отказывался. Второе заседание закончилось представлением доказательств. Сегодня гособвинение выступило с предложением о наказании. Перед этим Навальный пошутил, что прокурор предложит его расстрелять.

Выступая с последним словом, политик отметил речь прокурора.

— Лучший момент речи прокурора — что она вспомнила о чести и достоинстве. Конечно, работая помощником прокурора Москвы, ты ни в какое другое время не вспоминаешь о чести и достоинстве, — цитирует Навального РБК.

Он также утверждает, что над этим делом с самого начала «смеялся любой профессиональный юрист».

— Нельзя распространить сведения о лице, что подразумевает клевета, не упоминая этого лица, — заявил подсудимый.

Адвокаты Навального заявили, что в словах их подзащитного не было клеветы — была оценка к людям, снявшимся в ролике. Они потребовали оправдать политика.

— Каждая страница дела просто кричит: ветеран, ветеран, ветеран. Однако юридически дело о клевете не имеет никаких требований от потерпевшего, — цитирует телеканал «Дождь» Вадима Кобзева, адвоката Навального. — Он может быть ветераном, домохозяйкой, студентом. С юридической точки зрения, это неважно. Одно физическое лицо говорит что-то в отношении другого. Это может быть клеветой или нет. И совсем неважно, ветеран ли потерпевший. Субъективное восприятие какими-то людьми слов Навального не может стать основанием для возбуждения дела. «Каждый из нас, произнося в отношении кого-то «холуй», «человек без совести», совершает преступление? Конечно, нет!

Судебное заседание отложено до 20 февраля. Примечательно, что в этот же день будет апелляция Навального по делу «Ив Роше».

Ролик с участием ветерана Игната Артеменко, хоккеиста Вячеслава Фетисова, дизайнера Артемия Лебедева, актеров Василия Ланового и Ивана Охлобыстина и других вышел на телеканале RT 2 июня. Комментируя видео, Навальный назвал снимавшихся в ролике людей «продажными холуями». По мнению следствия, таким образом он «преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц». При этом потерпевшим по делу признан только ветеран.

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Алексей Навальныйклеветасудветеран
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