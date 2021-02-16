Прокуратура запросила Навальному 3,5 года колонии за оскорбление ветерана

В Бабушкинском суде Москвы рассматривается дело Алексея Навального о клевете, поводом стали высказывания Навального о ветеране Великой Отечественной войны, который выступил в поддержку поправок к Конституции. Выступая в прениях, представитель прокуратуры попросила оштрафовать оппозиционного политика
Первое слушание по делу о клевете Навального прошел
Выступая с последним словом, политик отметил речь прокурора.
— Лучший момент речи прокурора — что она вспомнила о чести и достоинстве. Конечно, работая помощником прокурора Москвы, ты ни в какое другое время не вспоминаешь о чести
Он также утверждает, что над этим делом с самого начала «смеялся любой профессиональный юрист».
— Нельзя распространить сведения о лице, что подразумевает клевета, не упоминая этого
Адвокаты Навального заявили, что в словах их подзащитного не было клеветы — была оценка к людям, снявшимся в ролике. Они потребовали оправдать политика.
— Каждая страница дела просто кричит: ветеран, ветеран, ветеран. Однако юридически дело о клевете не имеет никаких требований от потерпевшего, — цитирует телеканал «Дождь» Вадима Кобзева, адвоката Навального. — Он может быть ветераном, домохозяйкой, студентом. С юридической точки зрения, это неважно. Одно физическое лицо говорит что-то в отношении другого. Это может быть клеветой или нет. И совсем неважно, ветеран ли потерпевший. Субъективное восприятие какими-то людьми слов Навального не может стать основанием для возбуждения дела. «Каждый из нас, произнося в отношении кого-то «холуй», «человек без совести», совершает преступление? Конечно, нет!
Судебное заседание отложено до 20 февраля. Примечательно, что в этот же день будет апелляция Навального по делу «Ив Роше».
Ролик с участием ветерана Игната Артеменко, хоккеиста Вячеслава Фетисова, дизайнера Артемия Лебедева, актеров Василия Ланового и Ивана Охлобыстина и других вышел на телеканале RT