«Это что, корги?»: брутальный кальянщик стал флористом в Новосибирске — собирать букеты ему помогает собака Соня

Борис Фролов и его помощница Соня Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











«Дратути! Цветочков будете?» — спрашивает клиентов пушистая работница цветочного салона. Видео с корги Соней в главной роли и мемными фразами разлетелось в соцсетях на много тысяч просмотров: обратили внимание на забавный ролик и мы. Хозяином дружелюбной Сони оказался флорист Борис Фролов. Мужчина переехал в Новосибирск из Барабинска, и неожиданно для себя — устроился на работу в цветочный салон. Корреспонденты НГС познакомились с Борисом и его питомицей — он рассказал нам о букетах, хобби, и о том, почему решил работать вместе с собакой.

Татуировщик-металлист

Посмотрите это небольшое, но милое видео, прежде чем читать статью.

Младшая помощница флориста Соня имеет богатый опыт продаж Источник: Антон Дигаев

Флористом Борис стал случайно. Молодой человек работал в кальянной, пока не получил предложение от своего предприимчивого друга Ивана присоединиться к команде цветочного магазина Elite Rose. Борис уже имел небольшой опыт работы на цветочном складе, все с тем же другом, и неожиданно для себя принял предложение.

— Мы знакомы практически со школьной скамьи. Вместе учились в техникуме в Барабинске, — уточняет сибиряк.

В свободное от работы время Борис бьет татуировки и занимается музыкой Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Парень с легкостью приступил к новой непривычной для него должности и постепенно втянулся. Работать с цветами Борису нравится. Правда есть и обратная сторона флористики: постоянно поцарапанные шипами руки, вода, поставки, уход за растениями. Но это все мелочи в сравнении с тем, что создание букета — процесс творческий, а творчество Борису по душе.

Салон работает уже около года, скоро появится еще одна точка Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Говорит, клиенты удивляются, когда видят его — высокого, бородатого, с татуировками. Часто спрашивают: «А флорист подойдет?». Борис отзывается и видит в глазах покупателей искреннее недоумение.

— Учитывая разносторонность моих интересов, можно спросить, что я вообще тут делаю, — улыбается Борис. — Я татуировщик, увлекаюсь музыкой в стиле металл, недавно появилась своя группа. Мы планируем записывать свои материалы и выступать на местной сцене.

Пушистая помощница

Вот оно — то самое видео, которое завирусилось в соцсетях. Соня стала настоящей звездой интернета.

Младший флорист Соня Источник: Борис Фролов

Управляться с цветами Борису помогает корги Соня. Собачка приходит на работу вместе со своим хозяином, радует клиентов и активно поднимает настроение всем посетителям в салоне.

Дома Соня сильно скучала по хозяину Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











— Она собака, ей скучно. Дома Соня лежит у порога и ждет нас. Приходишь, дверь открываешь — она уже у входа стоит, — объясняет Борис присутствие собаки в цветочном магазине.

Попышнее и подешевле — обычно просят клиенты Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Коты, живущие вместе с Соней в квартире, оказались не привлекательной компанией для собаки, поэтому Борис и его жена приняли решение взять Соне друга — второго корги.

— Потом, может быть, оба будут тут работать, — шутит Борис.

«Электровеник», — описал одним словом Соню ее хозяин Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В салоне Соня ведет себя прилично, проявляет интерес к цветочкам. Обожает, когда ее гладят и с удовольствием подставляет клиентам пузо для чесания.

— Ууууааааа, это что, корги? Можно погладить? Обнимаются, фоткаются и так далее, — изображает реакцию гостей салона Борис.

Менять сферу деятельности Борис не хочет, ему нравится работать флористом Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Соня проводит вместе с хозяином целую смену и даже получает зарплату — вкусняшками. Очень любит говяжье легкое (а иногда съедает корешки от цветов).

Букеты весом в 20 кг

В цветах Борис видит красоту и эстетику — ему ближе сборные букеты, 2-3 сорта, хризантемы, диантусы (гвоздики). Моно букеты тоже хороши, но порой сборка одних только роз в течение дня превращает красивое в рутину.

Метровые розы — визитная карточка салона Elite Rose Источник: Иван Тазитанов











— Розы — наш самый ходовой товар. Заказывают классические небольшие букеты или огромные — на 101 или 201 розу, просят оформление в виде сердца: мало кто в Новосибирске этим занимается, бывает, заказывают букет с буквами, — рассказывает Борис.

Букет из 101 розы стоит около 15 тысяч рублей, 201 розу можно купить примерно за 25 тысяч рублей. Также в салоне можно собрать небольшой букет до 3000 рублей.

Вот такие огромные букеты заказывают мужчины для своих женщин Источник: Иван Тазитанов











Собирать букеты гиганты Борис уже наловчился, придумал специальный каркас, а по началу были сложности: удержать рассыпающиеся розы было непросто.

— Вес такого букета килограмм двадцать, — уточняет Борис. — Не представляю, как девушки с ним передвигаются.

Так вышло, что в цветочном салоне собралась дружеская (и немного брутальная) компания бывших барабинцев Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Борис считает, что за женщинами нужно ухаживать и обязательно дарить им цветы, ведь они сами как цветы — прекрасные, красивые, с приятным ароматом. Свою жену мужчина радует красивыми нежными букетами.

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