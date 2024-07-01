«Меня хватило на полгода, а потом возненавидела людей». Как я заработала на недвижимости тревожность вместо миллионов

Сначала кажется, что это просто, а потом ты мечтаешь об одинокой жизни в пещере Источник: Анна Золотова / NGS.RU











Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU Алиса Князева попробовала себя в роли агента по аренде недвижимости и рассказывает о том, что из этого получилось.

Я работала в одном из крупнейших агентств Владивостока всего полтора года. Оказалась там случайно. В один момент мне захотелось полностью поменять деятельность, уйти от творчества и погрузиться в рутину. Никаких ожиданий не было, но реальность все равно оказалась суровой.

Только спустя полгода я приняла тот факт, что моя обязанность — показать квартиру и, если всех всё устраивает, помочь заполнить договор. Алиса Князева, бывший агент по недвижимости

В первые два месяца я вообще не понимала, что происходит. Работала в режиме «везде успеть». Не утонуть сразу помогли коммуникабельность и умение выхватывать информацию из контекста. На любой вопрос клиента я могла сразу выдать ответ, что создавало мне образ опытного агента. Но эти же качества стали моим проклятием.



Из наблюдений. Первое, собственники не готовы платить налог на доход, поэтому боятся договоров. Второе, люди не знают, что договоры аренды просто выдержка из кодекса. Третье, многие считают, что агент, который показал квартиру, и дальше будет ответственным за всё, что в ней происходит. В мои обязанности входило: показать квартиру, подписать договор, забрать ключи от объекта, взять деньги у клиента и ездить везде, куда скажут.

Большая часть квартир — ад. Часто было стыдно приходить на объекты. «Гостинки» (это, на языке агентов недвижимости, крохотная квартира-студия, в которой есть только зона для готовки и небольшой санузел, или же, как в общежитии, удобства вообще на этаже — Прим. ред.) с тараканами, где они сыплются с потолка, падают в сумки, карманы и уходят с тобой на обуви. «Элитки» с протекающей крышей и старый фонд с ремонтом из 80-х по цене московской недвижимости.

Мало того, что людям нечего предложить, так еще и цену не сбить — большинство собственников считает, что их квартира — самая нужная, и неважно, в каком состоянии. Знаете, что смешно? Они оказывались правы. Людям, которые приезжают во Владивосток, просто некуда деться. Рано или поздно даже самые чахлые 20 квадратов снимут, вопрос только в способности договориться.



Хотела денег, а заработала тревожность

Несколько раз я оплачивала за квартирантов сломанную мебель или технику. В основном потому, что сама была невнимательна при приемке квартиры. Но случалось, что приходилось за свой счет менять замки, потому что мы «заселили ненадежных», или возвращать квартирантам залог, потому что собственник его потерял.

Меня всегда учили: если накосячила, скажи прямо — и вопрос можно будет решить. Так я и работала. Но столкнулась с тем, что взрослые люди всё еще боятся получить ремнем по попе и скрывают всё до последнего. После завершенной сделки я еще месяц разгребала какие-то недочеты собственников, менеджеров, предыдущих квартирантов. Зачем? Потому что компания обещает комфортное заселение, а агент — лицо компании.

В среднем с одного подписанного договора я получала около 2 тысяч рублей. Но с учетом бензина, обеда, периодических штрафов за превышение скорости и оплату редкой парковки выходило не больше тысячи. Я везде опаздывала, постоянно что-то в спешке забывала. Начала бояться звонков и загруженных районов города. Сейчас, если знаю, что где-то не припаркуюсь, поставлю машину хоть за 5 километров и пойду пешком, чем снова влезу в это состояние тревоги.

Бывало, что меня будили среди ночи с просьбой перекрыть воду в подвале дома или чтобы спросить, почему выключили свет. Некоторые могли согласиться сдать квартиру иностранцам, а в час ночи передумать и просить их выгнать здесь и сейчас: «Но только деньги мы не отдадим, придумайте, за что их выгнать, и дерзайте!» Теперь я стараюсь избегать помощи даже близким людям.

Бывало, что кому-то из квартирантов становилось холодно и они на полном серьезе звонили, чтобы я им привезла одеяло. Алиса Князева, бывший агент по недвижимости

В какой-то момент я поняла: открытое и добродушное общение превратило меня в тот самый стул в комнате, на который каждый кидает одежду.



Меня хватило на полгода, потом я возненавидела людей. А за полтора года я так устала от нежелания взрослых решать свои же проблемы, что даже не замечала хороших моментов. Хотя их было достаточно. Многих собственников вспоминаю с теплотой, есть и клиенты, которые оставили очень положительное впечатление.



Если говорить о деньгах, хвалиться нечем. Да, зарплата устраивала меня, но для Владивостока ее было мало. Несмотря на то что недвижимость тут очень дорогая, подсобный агент за функцию «покажи-подпиши» зарабатывает от силы 80 тысяч в месяц. Без вычета бензина и обеда, потому что готовить еду с собой просто некогда.

«Почему вы взяли с меня меньше, чем в договоре?»

Самая эмоционально сложная сделка была одной из первых. В то снежное декабрьское утро я встала в 06:00 с надеждой, что день закончится в 21:00. Но к 18:00 работы меньше не стало, даже прибавилось. В такие дни в туалет не всегда возможно вырваться — всё время или за рулем, или заполняешь договор.

И вот в самый час пик я мчала на другой конец города забирать клиентку. Встреча была назначена на 19:00, но, конечно, мы опоздали, и всю дорогу девушка задавала вопросы. Я не умею не умничать, поэтому непроизвольно отвечала, предаваясь глубоким размышлениям.



После одной квартиры поехали смотреть другую и еще одну, и еще. Между встречами я работала с другими клиентами в том же районе. И вот к 21:00 менеджер сообщила мне, что девушка определилась. Окей, принято, помчались обратно. Подписали договор, получили деньги, я полетела на следующий показ.



Менеджеры по аренде принимают заявки и распределяют показы среди агентов. Обычно они же занимаются рекламой квартир и ведут переговоры с собственником.

Тут мне позвонила та самая клиентка, которую я возила по всем квартирам и ради которой стояла в пробке в центре города.



— Почему в договоре комиссия 80%, а я заплатила меньше? — спросила она слишком уж воспитательским тоном.



— Я, видимо, ошиблась в спешке. Не страшно, если нужно, приеду после 23:00 и перезаполню акт, — ответила я, не понимая суть претензии.



— Не надо, я завтра буду начальству звонить вашему, — и положила трубку.



Если честно, я тогда испугалась: первый месяц, а я допустила ошибку в документах. Но пока всё это пересказывала менеджеру, не понимала, почему, собственно, на меня хотят жаловаться? Денег лишних с клиента не взяла, скидку сделала. Да, написала 80%, потому что это стандартная комиссия, но заплатила она вполовину меньше.

Следующие две встречи прошли в полном тумане. К часу ночи я вернулась домой и расплакалась. Наверное, от обиды, ведь я сделала так много для нее, а она почему-то решила на мне отыграться.

Путем долгих переговоров с клиенткой выяснилось: она испугалась, что утром я привезу документы в офис и начну требовать с нее доплату. Резонно. Разошлись мирно. Но осадок остался.



«Мне 84, я уже никуда не тороплюсь»

Одним летним днем мне «повезло» познакомиться с собственником, которому наплевать на время других. Человек прожил жизнь и где-то потерял навык «уважение».



Пятничную встречу он назначил на 21:00. Попросил, чтобы все желающие посмотреть его гостинку пришли одновременно, будут смотрины. После такого заявления часть отказалась, но трое все же решили посоревноваться. Плюсом квартиры была цена. Минусом — жуткая захламленность и тонны (именно так это выглядело) тараканов.



К моему счастью, квартира понравилась только одной молодой паре, остальные ушли почти сразу. И вот я, предвкушая отдых, сажусь заполнять договор.



— Я хочу перечитать, — заявил собственник, хотя этот же бланк читал уже днем.



Кивнув, я начала заполнять акт приема-передачи квартиры в двух экземплярах от руки. У меня ушло на это около 45 минут, так как мы записывали все маленькие точечки и дырочки абсолютно везде.



— Надо переписать договор, тут много недочетов, — протянул лист собственник.



— Но это выдержка из кодекса, я не могу переписать договор. Мы заполним дополнительное соглашение, где укажем все изменения, — ответила я.



Я посмотрела на потенциальных квартирантов в надежде, что они не захотят проводить остаток вечера за исправлением бумаг. Оказалось, им негде ночевать, поэтому надо заехать в квартиру сейчас. Моей последней попыткой убедить собственника был аргумент, что переделка договора займет не меньше двух часов, на что услышала: «Мне 84, я уже никуда не тороплюсь».

Так ужасно я не чувствовала себя, даже когда переписывала в 10-й раз сочинение в чистовик в 3-м классе. Мысленно стряхивая тараканов с головы, я тоненько вписывала в три экземпляра правки под диктовку.



Заработала я за эти три адских часа около 1,4 тысячи рублей.



Ночная уборка

Самый шокирующий случай был уже почти перед увольнением. Я очень расслабилась, не хотела работать. Люди так сильно надоели, что говорить с ними вообще не хотелось.



Но вот попалась замечательная пара — вежливые, добрые, с четкой целью. Мы быстро нашли им квартиру, быстро договорились на короткий срок (им надо было переждать ремонт) и так же быстро разошлись.



Оставалась неделя до моего увольнения, внезапно мне позвонил глава семьи с просьбой их переселить. Оказалось, что собственница приходит к ним ночью без спроса.



— Она открывала дверь своим ключом, подметала полы, расставляла обувь, выносила мусор. Я приходил домой утром со смены, и было чисто, а жена думала, что это я убираюсь после работы. Не знаю, сколько раз это было, но она явно высчитала мой график работы, — рассказал мне тогда квартирант.



Я, конечно, позвонила собственнице, чтобы поговорить и выяснить, зачем она так делала. Ожидала чего угодно, но услышала: «А вы там вообще были? Там грязь такая, что дышать невозможно, они же так разведутся и до своей квартиры не доживут вместе». Она на полном серьезе заботилась о благополучии квартирантов.

