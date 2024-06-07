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Работа Путин пообещал минимальную зарплату в 22 тысячи рублей в 2025 году

Путин пообещал минимальную зарплату в 22 тысячи рублей в 2025 году

Сейчас МРОТ в России составляет 19 242 рубля

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К 2030 году МРОТ должен составлять не менее 35 тысяч рублей в месяц

Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума анонсировал привязку минимального размера оплаты труда к медианной зарплате. Он заявил, что в 2025 году МРОТ вырастет на 15%.

— Начиная со следующего года будет установлено соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в нашей экономике людей, — заявил президент. — В 2025 году МРОТ составит 48% медианной зарплаты, таким образом он превысит 22 тысячи рублей в месяц,

В 2024 году МРОТ в России составляет 19 242 рубля. По словам Владимира Путина к 2030 году он должен вырасти как минимум до 35 тысяч рублей в месяц.

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