Путин пообещал минимальную зарплату в 22 тысячи рублей в 2025 году

Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума анонсировал привязку минимального размера оплаты труда к медианной зарплате. Он заявил, что в 2025 году МРОТ вырастет на 15%.
— Начиная со следующего года будет установлено соотношение минимального размера оплаты труда с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в нашей экономике людей, — заявил президент. — В 2025 году МРОТ составит 48% медианной зарплаты, таким образом он превысит 22 тысячи рублей в месяц,
В 2024 году МРОТ в России составляет 19 242 рубля. По словам Владимира Путина к 2030 году он должен вырасти как минимум до 35 тысяч рублей в месяц.