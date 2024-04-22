Про шестидневку помните? Как будем работать и отдыхать в ближайшие две недели

Кому-то и в праздники приходится работать Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Длинные майские выходные всё ближе, в 2024 году они пройдут в два этапа по четыре дня каждый. До первого из них осталась всего неделя, но она будет долгой — впереди шесть рабочих дней. Напомним, как страна будет отдыхать и работать в ближайший месяц, — запоминайте и планируйте, как проведете эти дни, уже пора.



Первомайские выходные начнутся в этом году заранее — уже 28 апреля, в воскресенье, и продлятся по среду, 1 мая. При этом выходной 29 апреля перенесли с 27-го числа, из-за этого нас и ждет шестидневная рабочая неделя накануне праздников.

Первомай в 2024 году начнется уже в апреле Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Зато потом два рабочих дня — и снова выходные. 2 и 3 мая будут рабочими, 4 и 5 — выходными. Потом еще три дня поработаем и снова отдыхать — 9 мая страна будет отмечать День Победы, а за ним последует еще три дня выходных.



Первые две рабочие недели в мае будут короткими Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Правда, все эти правила распространяются только на работников с пятидневной рабочей неделей — сотрудники со сменным графиком будут трудиться в соответствии с ним. Вызвать на работу в праздники и выходные могут и сотрудников со стандартным графиком, но в этом случае должны заплатить в два раза больше, чем за работу в обычный день. Или дать отгул.



При этом есть определенные условия и ограничения для вызова человека на работу в выходные или праздничные дни. Во-первых, сделать это могут только с письменного согласия работника. Во-вторых, должна быть уважительная причина — если сотрудник обратится в трудовую инспекцию, то работодателю придется объяснить, почему он вызвал на работу человека в его законный выходной, и доказать, что обойтись без этого было нельзя.



Есть экстраординарные случаи, когда отказаться от работы в выходной нельзя по закону: например, если вас вызывают для устранения какой-то аварии. Но и тут есть исключения. Например, нельзя привлекать к работе в выходные дни беременных сотрудниц.

