Омбудсмен и трудовая инспекция не нашли нарушений в ЦКИ — там якобы прятали за ширмой работника с синдромом Дауна

В центре считают, что мать работника недовольна, что сама не сможет больше располагаться в кабинете вместе с сыном Источник: страница Татьяны Есиповой во «ВКонтакте»











Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Елена Зерняева не нашла нарушений прав сотрудника Центра креативных индустрий с синдромом Дауна.



— По результатам проверки оснований для принятия мер в рамках компетенции уполномоченного не установлено, — говорится в ответе омбудсмена (документ есть в распоряжении НГС).

Государственная инспекция в Новосибирской области труда также не выявила нарушений прав инвалида по результатам проверки.



— Рабочее место сотрудника полностью соответствует требованиям федерального законодательства. Нарушения со стороны работодателя в части режима труда и отдыха работника не выявлено, — говорится в выводах трудовой инспекции.

В прокуратуре Новосибирской области сообщили НГС, что в ходе комплексной проверки нарушений трудовых прав сотрудника ЦКИ не выявлено.

В начале апреля мать инвалида, трудоустроенного в ЦКИ на должность подсобного рабочего, Татьяна Есипова, заявила о том, что сына лишили удобного кабинета. Со слов женщины, ее сыну перестали предоставлять наставника, а самого сотрудника отгородили от коллег и посетителей ширмой.



Сын Татьяны Есиповой трудоустроен на 0,5 ставки, его рабочий день длится с 09:30 до 14:30 с отдыхом по 15–20 минут каждые полтора часа. В обязанности входит поддержание чистоты в кинозале, а также мелкие поручения от работодателя. По данным источника НГС в ЦКИ, в последнее время сотрудника просят лишь поливать цветы и протирать пыль в одной комнате.



— Все преференции сыну Есипова ранее выбила с помощью своих связей. Предыдущее рабочее место Есипова, то есть кабинет с компьютером, постоянно занимала его мать. Когда кабинет с компьютером решили использовать в иных целях, она и затеяла этот скандал, инициировав ряд проверок, — сообщил НГС источник в ЦКИ.



Татьяна Есипова была заместителем председателя комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Законодательного собрания НСО и по совместительству — заместителем секретаря НРО партии «Единая Россия». Ее точка зрения на конфликт отражена в предыдущем материале.



Ранее мы рассказали историю инвалида, который по решению суда лишился единственного жилья и был выселен на улицу.