НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+1°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как -2

2 м/c,

ю-в.

 751мм 97%
Подробнее
4 Пробки
USD 94,32
EUR 100,28
Реклама

СРОЧНО

Что известно о доставке, закрытой после отравления

Выдвижение на Народную премию
Кандидаты в шорт-лист премии
Подборка дешевых дач
Как выбирали мэра
Идет жара — куда бежать
Кто нажился на светофорах
Новый поворот в деле Линейной
Село отрезало от мира
Медицинская ОПГ
НГС в Telegram
Работа Омбудсмен и трудовая инспекция не нашли нарушений в ЦКИ — там якобы прятали за ширмой работника с синдромом Дауна

Омбудсмен и трудовая инспекция не нашли нарушений в ЦКИ — там якобы прятали за ширмой работника с синдромом Дауна

В организации провели проверку

1 542
37 комментариев
В центре считают, что мать работника недовольна, что сама не сможет больше располагаться в кабинете вместе с сыном

Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Елена Зерняева не нашла нарушений прав сотрудника Центра креативных индустрий с синдромом Дауна.

— По результатам проверки оснований для принятия мер в рамках компетенции уполномоченного не установлено, — говорится в ответе омбудсмена (документ есть в распоряжении НГС).

Государственная инспекция в Новосибирской области труда также не выявила нарушений прав инвалида по результатам проверки.

— Рабочее место сотрудника полностью соответствует требованиям федерального законодательства. Нарушения со стороны работодателя в части режима труда и отдыха работника не выявлено, — говорится в выводах трудовой инспекции.

В прокуратуре Новосибирской области сообщили НГС, что в ходе комплексной проверки нарушений трудовых прав сотрудника ЦКИ не выявлено.

В начале апреля мать инвалида, трудоустроенного в ЦКИ на должность подсобного рабочего, Татьяна Есипова, заявила о том, что сына лишили удобного кабинета. Со слов женщины, ее сыну перестали предоставлять наставника, а самого сотрудника отгородили от коллег и посетителей ширмой.

Сын Татьяны Есиповой трудоустроен на 0,5 ставки, его рабочий день длится с 09:30 до 14:30 с отдыхом по 15–20 минут каждые полтора часа. В обязанности входит поддержание чистоты в кинозале, а также мелкие поручения от работодателя. По данным источника НГС в ЦКИ, в последнее время сотрудника просят лишь поливать цветы и протирать пыль в одной комнате.

— Все преференции сыну Есипова ранее выбила с помощью своих связей. Предыдущее рабочее место Есипова, то есть кабинет с компьютером, постоянно занимала его мать. Когда кабинет с компьютером решили использовать в иных целях, она и затеяла этот скандал, инициировав ряд проверок, — сообщил НГС источник в ЦКИ.

Татьяна Есипова была заместителем председателя комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Законодательного собрания НСО и по совместительству — заместителем секретаря НРО партии «Единая Россия». Ее точка зрения на конфликт отражена в предыдущем материале.

Ранее мы рассказали историю инвалида, который по решению суда лишился единственного жилья и был выселен на улицу.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
ПО ТЕМЕ
Синдром Дауна Трудовой спор Права инвалидов Ущемление в правах
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Летающие тигры и люди в форме: журналист НГС проверила меры безопасности в цирке во время гастролей Гии Эрадзе
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Лара Крофт и Джек Воробей с «Алиэкспресса»: чем удивляет новый фильм по повести Кира Булычева — мнение журналистки НГС
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Умеете в нейросети? Можно смело добавлять этот скил в резюме и требовать значительной надбавки к зарплате
Елена Кравченко
нейромаркетолог
Рекомендуем
Знакомства

BlackGhost,  42

Lana555,  47

Рия,  37

Vikki,  41

Best,  34

Александра,  30

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Адвокат

5 000 ₽

Добавить объявление