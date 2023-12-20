«Сказали, меня ждут в НКВД»: история замглавы СМЕРШ, который оправдывал репрессированных и уволился, чтобы стать инженером

«Не хочу в армию, хочу быть инженером»

Один из самых успешных контрразведчиков Сибири — не коренной сибиряк. Он родился в 1915 году в городе Звенигово в Республике Марий-Эл в семье потомственного речника. В интервью для Новосибирского краеведческого музея Леонид Чураков называл себя «бесшабашным ребёнком»: в 12 лет отправился в лес за грибами и заблудился, ночь просидел на ветке высокой берёзы, в 13 лет переплыл Волгу.



Окончив семилетнюю школу, Леонид Чураков пошёл по стопам отца: в речную навигацию ходил кочегаром, масленщиком. Но он тянулся к образованию, поэтому когда в городе открыли рабочий факультет, не раздумывая пошёл учиться. Через два года поступил в Горьковский институт водного транспорта, ещё через два — принял новое предложение.