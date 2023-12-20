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«Сказали, меня ждут в НКВД»: история замглавы СМЕРШ, который оправдывал репрессированных и уволился, чтобы стать инженером

Он принял предложение, от которого нельзя было отказаться, но вернулся к инженерной работе

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Леонид Яковлевич Чураков вычислял немецких шпионов по канцелярским скрепкам

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Есть фильмы, основанные на реальных событиях, а есть жизнь будто из остросюжетного боевика, снятого по всем канонам жанра. Он не мечтал о воинской славе, предпочитая душевный покой на гражданской работе. Его поставили в безвыходное положение, и он стал одним из лучших, защищая Родину. Пафосно, но сути дела не меняет. Леонида Яковлевича Чуракова в одной жизни воспринимали как инженера, производственника и преподавателя — приветливого и интеллигентного. В другой — яркой, динамичной, опасной — он, охотясь на шпионов, дослужился до звания полковника госбезопасности. О войне, призвании и выборе — очерк корреспондента НГС Павла Тиунова.

«Не хочу в армию, хочу быть инженером»

Один из самых успешных контрразведчиков Сибири — не коренной сибиряк. Он родился в 1915 году в городе Звенигово в Республике Марий-Эл в семье потомственного речника. В интервью для Новосибирского краеведческого музея Леонид Чураков называл себя «бесшабашным ребёнком»: в 12 лет отправился в лес за грибами и заблудился, ночь просидел на ветке высокой берёзы, в 13 лет переплыл Волгу.

Окончив семилетнюю школу, Леонид Чураков пошёл по стопам отца: в речную навигацию ходил кочегаром, масленщиком. Но он тянулся к образованию, поэтому когда в городе открыли рабочий факультет, не раздумывая пошёл учиться. Через два года поступил в Горьковский институт водного транспорта, ещё через два — принял новое предложение.

— Комсомол бросил клич: молодежь на самолеты. Брали не старше второго курса из институтов и техникумов. Вызвали меня на мандатную комиссию. Спрашивают: «Хочешь служить в Красной армии?» Я говорю: «Нет. Не хочу я служить, я хочу быть инженером». Председатель комиссии аж покраснел: «Что с этим дураком делать?» — рассказывал Леонид Яковлевич.

Леонид Чураков мечтал получить высшее образование

Леонид Чураков мечтал получить высшее образование

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Чуракову обещали должность техника в авиационной части. Следующие четыре года в Энгельсском военном училище он назвал «райскими». Студенты находились на полном гособеспечении: четырехразовое питание в столовой, форма, бытовые мелочи и стипендия — 140 рублей в месяц. Командир взвода, по словам Леонида Яковлевича, тогда получал 100 рублей. В таких условиях, подчеркивал ветеран, агитировать молодежь за советскую власть не было необходимости.

После окончания училища Чуракова по распределению отправили инструктором в аэроклуб в Йошкар-Оле. Через некоторое время, мечтая о высшем образовании, он решил поступить в Казанский авиационный институт.

— На тот момент я числился кандидатом на вступление в партию. Обратился, чтобы меня сняли с партийного учёта [перед переездом]. Мне сказали, что меня ждут в НКВД, и я буду работать там, — вспоминал Леонид Чураков.

В 1939 году он уже получил должность старшего оперуполномоченного НКВД Марийской АССР. По всей видимости, это было предложение, от которого нельзя отказаться.

Контрразведка в действии

Молодой чекист Леонид Чураков первое время пересматривал дела соотечественников, репрессированных во время масштабных чисток 1937 года. Вспоминая начало работы в НКВД, он нелестно отзывался об образовании и профессиональной квалификации своих коллег, которые расследовали порой откровенно сфабрикованные дела против советских граждан.

— Из спецотдела мне несли пачки — по 50–70 дел, самое большое из которых было не больше 20 листочков: протокол допроса, одна–две кляузы. Так работали бывшие балтийские матросы, ставшие сотрудниками НКВД. Я пересматривал дела, по которым людей отправляли в лагеря на 10 лет, и выносил оправдательные решения. Начальство все мои решения подписывало, — вспоминал ветеран.

Когда началась война, Леонид Чураков отправился добровольцем на фронт. Его определили старшим оперативником в 326-ю стрелковую дивизию 10-й резервной армии. Чекисты тогда, по его словам, делили невзгоды с рядовыми. Снабжение опаздывало, в зиму 1941 года части Красной армии вошли без теплого обмундирования: солдаты обматывали головы лоскутами одеял, чтобы не обморозиться.

Леонид Чураков (второй слева) ушёл на войну добровольцем

Леонид Чураков (второй слева) ушёл на войну добровольцем

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— В особых отделах мы боролись с антисоветской агитацией, немецкой агентурой, реагировали на самострелы, расправлялись с предателями, которые нам встречались на оккупированной территории, — пояснял Чураков.

После того, как были отбиты фашистские атаки на Москву, резервная армия перебазировалась в район Смоленской области, где находилась вплоть до 1943 года. Леонид Яковлевич тогда уже получил должность замначальника отделения контрразведки СМЕРШ. Отступая из-под Смоленска, немцы оставили лагерь для военнопленных.

— Меня вызывает начальник отдела контрразведки генерал Бобылев и говорит: «Лёня, чего это нам немцы такой подарок оставили? Не распустили, с собой не увезли. Займись», — рассказывал Чураков.

Чекистам предстояло проверить 16 тысяч человек, многие из которых — мужчины в возрасте за 50 из числа ополченцев, защищавших Москву: врачи, служащие, рабочие, даже академики. Среди военнопленных под Рославлем Леониду Чуракову, по его словам, удалось вычислить четырёх немецких шпионов и 29 «предателей».

В 1944 году его направили на 1-й Белорусский фронт командовать отделением местной контрразведки — охранять ударную армию от проникновения немецкой агентуры с тыла. Работы, уверял Леонид Яковлевич, в последние годы войны у чекистов было много: фашисты забрасывали шпионов с самолётов, отправляли пешком, ставя перед ними задачу вливаться в ряды советской армии и добывать ценную информацию.

— Ловили мы всех? Нет, конечно. Тех, что шли по дороге в одиночку или по два-три человека, останавливал регулировщик, проверял документы. Берет, например, солдатскую книжку. Наши книжки скреплены металлической проволочкой — солдат неделю носит книжку на груди, и проволочка от пота ржавеет. А немцы давали такую же книжку, но она скреплена проволочкой из нержавеющей стали. Вот вам и готовый агент. Регулировщик кашлянул, а в кустах сидит мой оперативник с автоматчиком, — рассказывал Леонид Чураков.

Леонид Яковлевич выяснил, что немецких агентов для заброски в тыл Белорусского фронта готовили в разведшколе «Валли», а также узнал имя своего антагониста — «некто Фурман из прибалтийских немцев». Человек, по его словам, хорошо знавший русский язык, но с пробелами в понимании отечественного менталитета. Например, один из подготовленных им шпионов «погорел» на лямках вещмешка: вместо старых потрепанных ему пришили кожаные, которые показались подозрительными внимательным чекистам.

На счету Леонида Чуракова (первый справа) десятки разоблаченных шпионов

На счету Леонида Чуракова (первый справа) десятки разоблаченных шпионов

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Война — время неординарных решений. Продвигаясь по территории Литвы, подчиненный Чуракова — оперативник — завел роман с одной из местных жительниц, близкой к подпольному движению литовских националистов «Лесные братья». Пропал на неделю, потом явился с повинной, соглашаясь на любое наказание. Леонид Яковлевич по совету руководства отправил его обратно с заданием внедриться в подполье.

— Месяца через два мы начали получать донесения: где собираются, где хранят оружие, где собираются нападать. Я не знаю, сколько переловил этих подпольщиков. Мы их отправляли машинами, — вспоминал ветеран.

Победу Чураков встретил в Прибалтике, но чекистам, уверял, расслабляться было некогда: после 9 мая он «отработал» группу литовских «богатеев и жуликов», которые безуспешно пытались бежать в Швецию. При себе у некоторых из них нашли ценные предметы искусства, похищенные из местных музеев.

Последним заданием Чуракова было выявить офицеров контрразведки среди капитулировавших немецких военных. На этапе организации работы ударную армию, в составе которой он находился, перебросили в Алма-Ату для создания Степного военного округа.

— Так кончилась моя война, — подчеркивал Леонид Яковлевич.

В своей тарелке

После войны, продолжая служить в органах госбезопасности, Леонид Чураков оказался во Владивостоке, где принял должность в отделе охраны МГБ на Тихоокеанском морском бассейне. Контрразведчик сконцентрировался на судах загранплавания. Ему удалось вывести на чистую воду агента американской разведки — капитана дальнего плавания по фамилии Альварес. А через 9 лет службы на Дальнем Востоке Чураков подал рапорт об увольнении.

— На докладе у генерала я сказал: «На войне я чувствовал себя в своей тарелке, знал с кем воевать. Пошлите меня или на учебу, или на заграничную работу». В частности, я просился в Австрию. Ждал год — предложений не последовало, — вспоминал ветеран.

Леонид Чураков ушёл в отставку в звании полковника госбезопасности.

Его дочь Татьяна Леонидовна в беседе с корреспондентом НГС отметила, что родители оставаться во Владивостоке не захотели. Отец грезил инженерной работой и, буквально ткнув пальцем в карту, попал в Новосибирск. В столице Сибири Леонид Яковлевич без труда устроился сначала начальником слесарно-сборочного цеха на судоремонтный завод, а потом — в только что созданный Новосибирский институт водного транспорта.

— Он заведовал кафедрой теории механизмов машин и много времени посвящал работе. Вместе с коллегами они постоянно что-то придумывали, изобретали то, что имело бы практическое применение: однажды разработали снегоуборочную машину. Работая в институте, он защитил диссертацию кандидата технических наук, — рассказала Татьяна Леонидовна.

Леонид Чураков дослужился до звания полковника, но решил вернуться к мечте — стал инженером

Леонид Чураков дослужился до звания полковника, но решил вернуться к мечте — стал инженером

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Леонид Яковлевич вышел на пенсию в 1986 году, но активную деятельность не прекращал до глубокой старости. Купил дом в деревне, занялся пчеловодством. Родственники вспоминают его как открытого, приветливого человека, окруженного друзьями.

— Он был незлой. Очень добрый. Мог отдать бездомному шапку или перчатки. Я спрашиваю: «Пап, новую шапку тебе купили. Зачем ты это сделал?» Он отвечает: «Ну понимаешь, он мёрзнет, ему холодно. Ему шапка нужнее». Для него это не было проблемой, — отметила дочь ветерана.

Леонид Яковлевич Чураков прожил 97 лет. Он прошёл войну. Построил карьеру в силовой структуре, не растеряв доверия к людям. Остался верен призванию, с помощью которого успешно поднялся по другой служебной лестнице. Остался в памяти родных, друзей, коллег, сослуживцев как профессионал. Как Человек.

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