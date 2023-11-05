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Сибирячка заплатила уборщице 15 тысяч, но осталась с пылью в углах и на лампочках — уборщица сказала, что люстры надо было снять

Уборщица подтвердила проблему с люстрами, но попросила предоставить запись с камер

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Сибирячка заплатила 15 тысяч за уборку квартиры, но осталась с пылью в углах и на лампочках

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Жительница Новосибирска Анастасия заплатила уборщице Марине (имя изменено по просьбе женщины) за генеральную уборку квартиры, но качество работ ее не устроило. Девушка заявила НГС, что после уборки у нее дома якобы остались грязь по углам и пыльные люстры.

По словам Анастасии, она заказала генеральную уборку квартиры через приложение «Профи». Сибирячка предоставила редакции скриншоты своего объявления, судя по которым от уборщицы ей требовалось следующее: навести порядок в кухонном гарнитуре, помыть духовку и микроволновку, разобрать вещи в шкафу, убрать в ванной, вымыть люстры и так далее.

На уборку согласилась Марина. Анастасия уверяет, что женщина пришла к ней домой 4 ноября. Хозяйка говорит, что не контролировала процесс, но заплатила уборщице 15 тысяч рублей. В итоге Анастасию не устроило то, как была выполнена работа.

— Она пришла, что-то уточнила и начала уборку. К сожалению, я не контролировала, так как не привыкла лезть: знаю, что очень неприятно, когда стоят над душой <…> Она убралась и сказала, что всё сделала. Я посмотрела в целом: по углам не лазала, а свет был включен и люстры не было видно <…> Оплатила наличными. Стала собирать игрушки и увидела в углу огромный комок пыли. После этого прошла по квартире — как оказалось, люстры были в пыли, — утверждает заказчица.

Со слов Анастасии, в дальнейшей переписке Марина написала ей, что обычно для уборки люстры снимаются. В квартире девушки они сняты не были, а уборщица якобы «закрутилась и забыла [об этом] спросить». Про полы, как утверждает хозяйка, Марина написала следующее: «Я и так пол квартиры руками мыла».

— Обычно хозяйки подсказывают. А я знаю, что такое генеральные уборочки. В шоке сейчас все мои постоянные клиенты. Я постеснялась вас позвать, в первый раз так попала, чтоб никто не подошел. А как уехала — началось, — якобы заявила в WhatsApp Марина.

Скриншоты переписок есть в распоряжении НГС.

Редакция связалась с Мариной. Она подтвердила, что взяла деньги за уборку. Женщина рассказала свою версию конфликта.

— Меня заблокировали в «Профи». Мне позвонил менеджер и объяснил, что я должна поехать и ту же самую работу выполнить бесплатно <…> Единственный был минус в том, что я не помыла люстры, потому что они были не сняты <…> Я и так мыла руками полквартиры, потом попросила швабру, потому что достаточно много квадратов. В принципе мыть руками не входит в [мои] обязанности. Кое-с-какими местами я согласна. Но квартира на темной стороне. Я сказала, грубо говоря: «Давайте, приеду — помою». Она начала переходить на личности <...> По моей информации, у них дома видеонаблюдение, я попросила: «Вы не фотографии присылайте, а видео. Если считаете, что я ничего не делала. Будет видно, как я ползала» <...> Я помыла кафель в обоих санузлах, верхние ящечки гарнитура, — утверждает Марина.

НГС направил письмо в поддержку «Профи».

Ранее сибиряк разочаровался в рабочем, который приехал разбирать ему кухню — он был уверен, что вместо студента НГУ к нему якобы прислали судимого.

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