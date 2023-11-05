Сибирячка заплатила уборщице 15 тысяч, но осталась с пылью в углах и на лампочках — уборщица сказала, что люстры надо было снять

Жительница Новосибирска Анастасия заплатила уборщице Марине (имя изменено по просьбе женщины) за генеральную уборку квартиры, но качество работ ее не устроило. Девушка заявила НГС, что после уборки у нее дома якобы остались грязь по углам и пыльные люстры.
По словам Анастасии, она заказала генеральную уборку квартиры через приложение «Профи». Сибирячка предоставила редакции скриншоты своего объявления, судя по которым от уборщицы ей требовалось следующее: навести порядок в кухонном гарнитуре, помыть духовку и микроволновку, разобрать вещи в шкафу, убрать в ванной, вымыть люстры и так далее.
На уборку согласилась Марина. Анастасия уверяет, что женщина пришла к ней домой 4 ноября. Хозяйка говорит, что не контролировала процесс, но заплатила уборщице 15 тысяч рублей. В итоге Анастасию не устроило то, как была выполнена работа.
— Она пришла, что-то уточнила и начала уборку. К сожалению, я не контролировала, так как не привыкла лезть: знаю, что очень неприятно, когда стоят над душой <…> Она убралась и сказала, что всё сделала. Я посмотрела в целом: по углам не лазала, а свет был включен и люстры не было видно <…> Оплатила наличными. Стала собирать игрушки и увидела в углу огромный комок пыли. После этого прошла по квартире — как оказалось, люстры были в пыли, — утверждает заказчица.
Со слов Анастасии, в дальнейшей переписке Марина написала ей, что обычно для уборки люстры снимаются. В квартире девушки они сняты не были, а уборщица якобы «закрутилась и забыла [об этом] спросить». Про полы, как утверждает хозяйка, Марина написала следующее: «Я и так пол квартиры руками мыла».
— Обычно хозяйки подсказывают. А я знаю, что такое генеральные уборочки. В шоке сейчас все мои постоянные клиенты. Я постеснялась вас позвать, в первый раз так попала, чтоб никто не подошел. А как уехала — началось, — якобы заявила в WhatsApp Марина.
Скриншоты переписок есть в распоряжении НГС.
Редакция связалась с Мариной. Она подтвердила, что взяла деньги за уборку. Женщина рассказала свою версию конфликта.
— Меня заблокировали в «Профи». Мне позвонил менеджер и объяснил, что я должна поехать и ту же самую работу выполнить бесплатно <…> Единственный был минус в том, что я не помыла люстры, потому что они были не сняты <…> Я и так мыла руками полквартиры, потом попросила швабру, потому что достаточно много квадратов. В принципе мыть руками не входит в [мои] обязанности. Кое-с-какими местами я согласна. Но квартира на темной стороне. Я сказала, грубо говоря: «Давайте, приеду — помою». Она начала переходить на личности <...> По моей информации, у них дома видеонаблюдение, я попросила: «Вы не фотографии присылайте, а видео. Если считаете, что я ничего не делала. Будет видно, как я ползала» <...> Я помыла кафель в обоих санузлах, верхние ящечки гарнитура, — утверждает Марина.
НГС направил письмо в поддержку «Профи».
Ранее сибиряк разочаровался в рабочем, который приехал разбирать ему кухню — он был уверен, что вместо студента НГУ к нему якобы прислали судимого.