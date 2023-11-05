Сибирячка заплатила уборщице 15 тысяч, но осталась с пылью в углах и на лампочках — уборщица сказала, что люстры надо было снять

— Она пришла, что-то уточнила и начала уборку. К сожалению, я не контролировала, так как не привыкла лезть: знаю, что очень неприятно, когда стоят над душой <…> Она убралась и сказала, что всё сделала. Я посмотрела в целом: по углам не лазала, а свет был включен и люстры не было видно <…> Оплатила наличными. Стала собирать игрушки и увидела в углу огромный комок пыли. После этого прошла по квартире — как оказалось, люстры были в пыли, — утверждает заказчица.



Со слов Анастасии, в дальнейшей переписке Марина написала ей, что обычно для уборки люстры снимаются. В квартире девушки они сняты не были, а уборщица якобы «закрутилась и забыла [об этом] спросить». Про полы, как утверждает хозяйка, Марина написала следующее: «Я и так пол квартиры руками мыла».

