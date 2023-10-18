Скоро нас ждет короткая рабочая неделя: как будем отдыхать в ноябре

До новогодних каникул осталось больше двух месяцев, но перед ними нас ждет небольшая передышка в виде одной сокращенной рабочей недели в ноябре. В честь Дня народного единства мы будем отдыхать день дольше.
Праздник, который отмечается 4 ноября, в этом году выпадает на субботу, поэтому выходной перенесут на понедельник — 6 ноября. Таким образом, в ноябре у нас будет 21 рабочий день и 9 выходных. Вот как выглядит календарь.
Но и это еще не всё: по закону, предпраздничный день сокращается на один час, так что пятница, 3 ноября, станет еще приятнее. А для тех работников, чью работу нельзя сократить, предусмотрена компенсация за переработку.
День народного единства в России отмечают с 2015 года, а его главные герои — Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, которые возглавили народное ополчение и в 1612 году освободили страну от польских интервентов. Впрочем, к историческим событиям, произошедшим в 1612 году, именно 4 ноября прямого отношения не имеет. Однажды мы уже рассказывали, откуда взялась путаница с летоисчислением и что мы вообще празднуем 4 ноября.