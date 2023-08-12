«Этих ребят называли «оленеводами»: новосибирец рассказал, как обманывали людей в салонах связи

— Готов был работать кем угодно. В вакансии указали: важно, чтобы был военный билет, но на собеседовании у меня его даже не попросили. Думал, не возьмут без опыта, но выяснилось, что берут туда всех, даже условно бомжей с вокзала, так как там жесткая текучка, — вспоминает новосибирец.



Молодого человека сначала назначили стажером, а в скором времени — продавцом точки. Нужно было продавать услуги сотовой связи, а также сопутствующие товары: технику и аксессуары. Важно было не стесняться подходить к людям, работать по скрипту.

