«Этих ребят называли «оленеводами»: новосибирец рассказал, как обманывали людей в салонах связи

Новосибирец Максим 2 года отработал в салоне связи: сначала продавцом, а затем руководителем. Ему приходилось справляться с неадекватными покупателями и «впихивать» им дополнительные услуги, чтобы выполнить нереальные планы. Он рассказал корреспонденту НГС, как ему приходилось работать почти без выходных и как неизвестные люди наживаются на маргиналах.
«Брали даже бомжей»
Максим пришел работать в салон сотовой связи в 2017 году, когда вернулся из армии. Образования у него не было, поэтому искал любую работу: устраивался грузчиком, охранником и решил попробовать себя в продажах.
— Готов был работать кем угодно. В вакансии указали: важно, чтобы был военный билет, но на собеседовании у меня его даже не попросили. Думал, не возьмут без опыта, но выяснилось, что берут туда всех, даже условно бомжей с вокзала, так как там жесткая текучка, — вспоминает новосибирец.
Молодого человека сначала назначили стажером, а в скором времени — продавцом точки. Нужно было продавать услуги сотовой связи, а также сопутствующие товары: технику и аксессуары. Важно было не стесняться подходить к людям, работать по скрипту.
— Сложно для меня было «впихивать» что-то, потому что некоторые товары и услуги не особо были нужны по факту людям. Например, невыгодные тарифы с лишними услугами и опциями, допаксессуары, кредиты, — признается он. — Или когда приходилось делать агрессивные продажи (когда продавцы оказывают давление на покупателей, чтобы они купили их товар или услугу. — Прим. ред.). А план ставили такой, что выполнить его можно было только так. Часто народ бесился или шел в отказ.
Если покупатели брали что-то в кредит, приходилось оформлять на них страховки. Когда люди отказывались, продавцы уговаривали их на это и уверяли, что через 2 недели от страховок можно отказаться.
— Был случай, когда клиенту не сказали о страховке на 10 тысяч. Он на следующий день увидел ее и пришел разбираться. Тогда, чтобы разойтись по-хорошему, пришлось вернуть ему деньги. От руководства прилетело, — рассказывает новосибирец.
Из продавца в начальники
Максиму понадобилось 6 месяцев, чтобы получить от руководства предложение о повышении. Он работал на претензионной точке — в филиале, куда направляют людей с претензиями, в том числе из других точек. Оттуда уволился начальник, и парню предложили самому стать руководителем филиала. Он думал недолго и решил попробовать.
Став хоть и маленьким, но начальником, Максим начал осваивать новые обязанности. Нужно было работать со складскими документами, выкладывать товар, поддерживать чистоту и порядок в офисе, следить за работой продавцов, посещать постоянные собрания. Но по факту Максим стал сам себе и начальником, и подчиненным — в основном работал и за продавца, и за руководителя офиса, часто вообще без выходных с 10 утра и до 8 вечера — выходные у него были 3–4 раза в 2 месяца.
Продавец на точке мог зарабатывать до 40 тысяч рублей, начальник — около 50–60. Но, фактически выполняя работу за двоих, Максим получал те же 50–60.
— Во всех офисах была большая текучка. В моем работать было вообще некому, и я постоянно просил у начальства дать мне людей. Так как точка была претензионная, ко мне спихивали как балласт всех увольняющихся, у кого уже заявления на руках были, чтобы они доработали и уходили. А как такие будут работать? На «отвали». Один пришел сам, но за лень я его довел: заставил его собрать мух под похоронный марш, он и уволился, — вспоминает бывший руководитель.
Также парня не устраивала система оплаты труда. Например, с его слов, часто зарплату урезали по мелочам и надуманным поводам, а работники узнавали об этом только после того, как получали деньги. Часто, говорит Максим, работникам завышали план так, что выполнить его было нереально.
— Могли урезать за всякую фигню. Например, если мы человеку установили симку, а он ей в первый день не воспользовался, а запустил на следующий, эта симка в план уже не шла — это минус деньги. И ты это узнавал, когда уже расчетки приходили и зарплата. В том же «Теле 2» такие случаи ребята оспаривали чаще, — говорит Максим. — Был так называемый «фрод» или показатель оформления сим-карт на ненастоящих людей, но туда почему-то и обычные сим-карты попадали.
«Веселые клиенты»
Молодой человек вспоминает, что в офис приходило немало своеобразных клиентов. Одни из них пытались конфликтовать, провоцировать, материться, другие кидались в драку. Например, периодически в офис приходили люди без определенного места жительства и устраивались на диванчике для посетителей спать — сотрудникам приходилось вызывать в таких случаях ГБР. А один клиент запустил в Максима книгу жалоб из-за 20 копеек — эту сумму у человека списали за что-то, и номер не получалось закрыть. А однажды Максим подрался с клиентом.
— Он говорил много и некрасиво при моих коллегах, цеплял, обзывал. Я пытался его успокоить, но тот не останавливался, а потом схватил сим-карту с прилавка, которую я ему дал номера посмотреть, и побежал с ней из офиса. Я — за ним, догнал, началась потасовка, — вспоминает он неприятный момент.
История закончилась дракой и полицией: клиент написал заявление на Максима из-за рукоприкладства, Максим в ответ на клиента — о краже сим-карты. В участке они пробыли до 3 часов ночи.
Но больше всего молодого человека и его коллег удивляли странные парни, которые приводили с собой других людей и оформляли на них кредиты.
— Этих ребят называли «оленеводами». Водили к нам всякую шваль, отбросов общества: бомжей, попрошаек, сидельцев. Иногда приводили инвалидов — без рук, без ног. На них вешали кредиты, потом уходили от нас с товаром неизвестно куда. Нам нельзя их было обслуживать, но планы никто не отменял. Правда, чем больше проходило времени, тем реже банки одобряли таким клиентам займы, все чаще они уходили от нас грустные ни с чем, — признается молодой человек.
Максим уволился, проработав 2 года. По словам новосибирца, за это время он очень устал от режима и условий труда, а еще не видел перспектив для себя.
— В офисе и до меня, и после была недостача. Из-за этого провели нулевую инвентаризацию, отправили. Работники написали заявления, я сам ушел на больничный — 2 недели отрабатывать не пришлось, — завершил рассказ сибиряк.
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