Сибирячка обнаружила просрочку за микрозаем, который не брала, — как вовремя и бесплатно узнать о своих долгах

1
Как узнать, что кто-то взял на тебя кредит или микрокредит?
Получить информацию о кредитах можно через бюро кредитных историй. Либо уже по факту, когда кредитор подаст в суд и вам придет письмо на «Госуслуги» или в почтовый ящик.
В каком бюро кредитных историй хранится информация о вас, можно узнать через «Госуслуги»: отправить запрос в Центральный каталог кредитных историй о бюро кредитных историй (БКИ), в котором (которых) хранится ваша кредитная история.
Придет общая информация о БКИ (наименование, адрес, номер телефона), а также ссылка на личный кабинет на официальном сайте БКИ, в котором хранится ваша кредитная история. Перейдя по ссылке, вы сможете пройти авторизацию и запросить в БКИ кредитный отчет (информацию из вашей кредитной истории).
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2
Как получить выписку бесплатно?
По закону два раза в год кредитную историю в каждом БКИ можно посмотреть бесплатно, за следующие запросы нужно будет платить по тарифам БКИ.
Эксперты рекомендуют проверять свою кредитную историю раз в квартал, пусть за это и придется заплатить дважды.
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3
Начали звонить коллекторы и требовать выплатить долг, который не брал. Что делать?
Потребовать подтверждение долга — вы имеете на это полное право. Попросить предоставить заявку на кредит / микрозаем, доказательства перечисления денег.
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4
Как сделать так, чтобы не платить по долгам, которые вы не брали, но числятся за вами?
Придется оспаривать сделку. Если вдруг вы узнали о долге, запросили все документы, то нужно идти в суд. Если суд уже просудил этот долг и вы узнали по факту (например, получили судебный приказ), то нужно отменять решение суда и так же выходить с иском об оспаривании договора.
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5
Сколько времени потребуется, чтобы доказать, что кредит или микрокредит был взят не вами?
Всё зависит от загруженности судьи. Обычно это занимает от трех месяцев до одного года. Средний срок оспаривания сделки — полгода.
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6
Можно ли наказать мошенников? И как?
Нужно обратиться в полицию. Наказать мошенника реально, если его удастся установить, но обычно это не так просто сделать.
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7
Как убрать из кредитной истории запись о мошенническом кредите?
После того как сделка будет оспорена, нужно обратиться в БКИ. Бюро проведет дополнительную проверку и в итоге удалит запись.
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