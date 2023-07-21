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Сибирячка обнаружила просрочку за микрозаем, который не брала, — как вовремя и бесплатно узнать о своих долгах
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Сибирячка обнаружила просрочку за микрозаем, который не брала, — как вовремя и бесплатно узнать о своих долгах

Объясняем с юристом, что делать, если на вас повесили чужие кредиты

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Личные данные утекают в Сеть и незаконно продаются. В итоге люди становятся должниками по кредитам, которые не брали

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Сибиряки всё чаще стали сталкиваться с неожиданными кредитами, которые были оформлены без их ведома. Мошенники не брезгуют обманывать ни молодых, ни пожилых. Обычно о долгах люди узнают уже после решения суда, когда обязательства перепроданы и коллекторы начинают атаковать звонками. Как проверить свою кредитную историю бесплатно и что делать, если образовался неожиданный долг, журналист НГС разобралась с юристом.

У юриста Анастасии Павленко за год было несколько случаев в практике, когда мошенникам удавалось оформить кредиты без ведома заемщика.

— У меня вот в практике был случай, когда на бабушку оформили микрозаем. Начались удержания с пенсии, а так как у бабушки был небольшой долг по коммуналке, то родственники подумали, что это погашение именно этого долга. Выяснилось, что микрофинансовая организация просудила долг. Оспорили в итоге сделку, затем пришлось взыскивать с микрофинансовой организации всё то, что она успела списать, — объяснила юрист.

Чаще всего мошенники используют личные данные людей, которые легко утекают в Сеть и нелегально продаются. Многим микрофинансовым организациям достаточно одного скриншота паспорта.

— Был случай еще один: у девушки умер отец и в день его смерти был онлайн выдан на него кредит — это никак не мог сделать он. Дочери оформили наследство, и когда пришли регистрировать право на квартиру, обнаружили, что наложен арест. Оказалось, что коллекторское агентство просудило долг. Пришлось оспаривать договор в суде, — отметила Анастасия Павленко.

1

Как узнать, что кто-то взял на тебя кредит или микрокредит?

Получить информацию о кредитах можно через бюро кредитных историй. Либо уже по факту, когда кредитор подаст в суд и вам придет письмо на «Госуслуги» или в почтовый ящик.

В каком бюро кредитных историй хранится информация о вас, можно узнать через «Госуслуги»: отправить запрос в Центральный каталог кредитных историй о бюро кредитных историй (БКИ), в котором (которых) хранится ваша кредитная история.

Придет общая информация о БКИ (наименование, адрес, номер телефона), а также ссылка на личный кабинет на официальном сайте БКИ, в котором хранится ваша кредитная история. Перейдя по ссылке, вы сможете пройти авторизацию и запросить в БКИ кредитный отчет (информацию из вашей кредитной истории).

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2

Как получить выписку бесплатно?

По закону два раза в год кредитную историю в каждом БКИ можно посмотреть бесплатно, за следующие запросы нужно будет платить по тарифам БКИ.

Эксперты рекомендуют проверять свою кредитную историю раз в квартал, пусть за это и придется заплатить дважды.

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3

Начали звонить коллекторы и требовать выплатить долг, который не брал. Что делать?

Потребовать подтверждение долга — вы имеете на это полное право. Попросить предоставить заявку на кредит / микрозаем, доказательства перечисления денег.

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4

Как сделать так, чтобы не платить по долгам, которые вы не брали, но числятся за вами?

Придется оспаривать сделку. Если вдруг вы узнали о долге, запросили все документы, то нужно идти в суд. Если суд уже просудил этот долг и вы узнали по факту (например, получили судебный приказ), то нужно отменять решение суда и так же выходить с иском об оспаривании договора.

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5

Сколько времени потребуется, чтобы доказать, что кредит или микрокредит был взят не вами?

Всё зависит от загруженности судьи. Обычно это занимает от трех месяцев до одного года. Средний срок оспаривания сделки — полгода.

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6

Можно ли наказать мошенников? И как?

Нужно обратиться в полицию. Наказать мошенника реально, если его удастся установить, но обычно это не так просто сделать.

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7

Как убрать из кредитной истории запись о мошенническом кредите?

После того как сделка будет оспорена, нужно обратиться в БКИ. Бюро проведет дополнительную проверку и в итоге удалит запись.

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