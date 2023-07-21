Сибирячка обнаружила просрочку за микрозаем, который не брала, — как вовремя и бесплатно узнать о своих долгах

Сибиряки всё чаще стали сталкиваться с неожиданными кредитами, которые были оформлены без их ведома. Мошенники не брезгуют обманывать ни молодых, ни пожилых. Обычно о долгах люди узнают уже после решения суда, когда обязательства перепроданы и коллекторы начинают атаковать звонками. Как проверить свою кредитную историю бесплатно и что делать, если образовался неожиданный долг, журналист НГС разобралась с юристом.



У юриста Анастасии Павленко за год было несколько случаев в практике, когда мошенникам удавалось оформить кредиты без ведома заемщика.

— У меня вот в практике был случай, когда на бабушку оформили микрозаем. Начались удержания с пенсии, а так как у бабушки был небольшой долг по коммуналке, то родственники подумали, что это погашение именно этого долга. Выяснилось, что микрофинансовая организация просудила долг. Оспорили в итоге сделку, затем пришлось взыскивать с микрофинансовой организации всё то, что она успела списать, — объяснила юрист.

Чаще всего мошенники используют личные данные людей, которые легко утекают в Сеть и нелегально продаются. Многим микрофинансовым организациям достаточно одного скриншота паспорта.

— Был случай еще один: у девушки умер отец и в день его смерти был онлайн выдан на него кредит — это никак не мог сделать он. Дочери оформили наследство, и когда пришли регистрировать право на квартиру, обнаружили, что наложен арест. Оказалось, что коллекторское агентство просудило долг. Пришлось оспаривать договор в суде, — отметила Анастасия Павленко.