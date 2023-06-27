Зарплату предлагали от 180 до 300 тысяч: почему даже в разгар посевной в России не хватает комбайнеров и трактористов

«В стране трактористов не хватает — одни рэперы, стримеры и блогеры». В этой фразе сосредоточено столько правды, что шуткой ее уже не назовешь — дефицит кадров в агропромышленном комплексе сегодня ни для кого не новость. В разгар посевной, в Кормиловском районе Омской области не могли найти комбайнеров и трактористов на зарплату от 180 и до 300 тысяч рублей. Сотрудников для работы в поле набирал фермер Юрик Петросян. Предприниматель рассказал нашим коллегам из NGS55.RU, что такую зарплату готов платить во время посевной или уборочной кампании, когда работы больше всего. За рулем придется проводить не меньше 14 часов. Хотя и в межсезонье зарплата немаленькая — около 100 тысяч в месяц. Для села особенно — приличные деньги.
Причина кадрового голода оказалась банальна: отток населения из сельской местности, который теперь усугубила спецоперация, — многие рабочие отправились «за ленточку». Корреспондент NGS55.RU Ирина Буркина решила поглубже разобраться в этой проблеме и пообщалась с фермерами и кадровиками, а также доктором экономических наук и бывшим заместителем российского министра сельского хозяйства. Все они в один голос твердят о дефиците рабочей силы на селе.
Омская область считается индустриально-аграрным регионом Сибири. По итогам сельскохозяйственной микропереписи 2021 года она оказалась на седьмом месте по стране по размерам площадей, используемых под посевы пшеницы и на девятом месте по посевам кормовых культур. Но сельхозпредприятиям не хватает механизаторов. Сергей Ощепков, глава фермерского хозяйства «Изюмовское» из деревни Гауф Азовского района Омской области, убежден в том, что причиной нехватки кадров стало сокращение количества ссузов, где можно было бы получить рабочие профессии, в том числе и те, что востребованы в сельской местности. Средняя зарплата, которую готовы предложить в «Изюмовском» трактористам, — от 30 до 40 тысяч рублей.
— Платить мы готовы, но, к сожалению, некому. Специалистов нет, потому что на трактористов у нас в районе не учат. Приходится брать самоучек или обучать людей самим. Кто хочет работать — научится, сложного там ничего нет. Но молодежь к нам не идет, приходят в основном мужчины в возрасте от 40 до 50 лет, готовы трудиться в полях. Молодежь в менеджеры идет или на диване лежит, получая субсидии. Вообще не хватает всех специалистов в сфере сельского хозяйства — от трактористов до птичников и доярок, — отмечает директор фермерского хозяйства.
Проблему, о которой говорит Сергей Ощепков, кадровики уже окрестили «хронической» — молодежь стремится в город и к комфортной жизни, а большинство агропромышленных предприятий находятся в сельской местности со слабо развитой инфраструктурой. Амбиции молодых людей понять можно — в мегаполисе у них больше возможностей, да и многим модным и, что немаловажно, востребованным профессиям можно обучиться онлайн. На тракториста в интернете пока не учат.
Бывший заместитель министра сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук Леонид Холод считает, что изменить ситуацию удастся, если создать на селе условия, которые отвечали бы запросам современного поколения — это транспортная проницаемость местности, наличие социальных объектов вроде кинотеатров и домов культуры и связи, а главное предложить рабочим на селе достойные зарплаты. Но для этого необходимо развивать сельское производство. Он также называет две главных причины нехватки рабочих на селе — отток населения и снижение престижности профессий, связанных с сельским хозяйством.
— Первая проблема заключается в том, что село, в отдельных своих частях, достаточно сильно депопулировано. Там просто уменьшилось население, молодежь предпочитает ехать в город. Вторая проблема заключается в престижности сельскохозяйственного труда и образования, если говорить о средних технических кадрах. На селе были кадры и с высшим образованием в сфере механизации, но с учетом того, что люди стремились уехать из деревни в города, такие кадры стали большой редкостью. Желающих выучиться на механизаторов стало меньше и, следовательно, образовательные учреждения стали меньше готовить таких специалистов. Но даже те, кто получает соответствующее образование очень часто не идут работать по специальности. Получилось так, что механизаторов на селе мало, а на это наложился еще один фактор — от кадров стали требовать большей квалификации, — поясняет Леонид Холод.
Специалист по кадрам предприятия «Агрорегион» из села Могильно-Посельское Большереченского района Омской области Жанна Студеникина считает, что даже если молодые люди и решат проявить себя в профессии тракториста или комбайнера, то охотнее пойдут работать на предприятия, которые находятся близко к городу, в селе ради этой работы никто не останется.
— Трудоспособное население у нас в основном находится в городе. И, как правило, ехать работать в село никто не хочет. Из года в год мы не без трудностей подбираем рабочих, которые проживают на тех территориях, где у нас засеяны поля. Но им свойственно что-то менять в своей жизни — кто-то перебирается в город, кто-то уезжает работать на Север вахтовым методом, и перед нами встает проблема нехватки кадров. В сезон, когда этот вопрос стоит особенно остро, мы заключаем срочный трудовой договор, а зимой они встают на биржу труда. К тому же количество профессиональных образовательных училищ, которые выпускали представителей рабочего класса, резко сократилось, да и престиж рабочих профессий снизился.
При этом Жанна Студеникина добавляет, что проблема сокращения штата из-за спецоперации для их предприятия не актуальна, поскольку у «Агрорегиона» в сезон есть возможность предоставлять сотрудникам бронь от мобилизации. А вот собственные кадры на предприятии не взращивают — бывалые трактористы готовы помочь вчерашним выпускникам разобраться с техникой на первых порах, но учить новичка с нуля здесь никто не будет.
Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает, что профессиональная подготовка кадров — важнейший фактор жизнеспособности отрасли.
— Система подготовки специалистов была разрушена так давно, что я, наверное, один из немногих, кто помнит, как это происходило. А на подножном корме, по принципу «вот тебе железяка, сам иди разбирайся», такие специалисты не вырастают. Их необходимо учить. Так что сложившаяся ситуация была вполне прогнозируема. К тому же специалист не живет просто так. Его нужно поддерживать, ему нужно помогать, ему необходима достойная зарплата. У нас почему-то очень долго считалось, что сельское хозяйство будет развиваться само по себе. Конечно, при появлении министерств сельского хозяйства, встал вопрос о программах помощи селу, но они не касались кадровой политики. Теперь пожинаем плоды, — говорит Дмитрий Журавлев.
В Таврическом районе Омской области трактористу-механизатору готовы предоставить не только рабочее место с зарплатой от 30 до 35 тысяч рублей, но и жилье. В местном ООО «Рассвет» острая необходимость в таком кадре возникла около года назад. Заместитель директора по животноводству Петр Кочетов отмечает, что кадры у их предприятия забирают те фермеры, которые готовы предложить более высокие зарплаты в сезон посевной и сбора урожая. В «Рассвете» заработок меньше, но и работа не сезонная, а круглогодичная.
— Нам нужен механизатор, который будет кормить скот. Этой работой занимаются на тракторах «Беларус». Условия вполне обычные — работа начинается в 8 утра, с 13 до 14 часов — обед, в 17 часов — конец рабочего дня. Это стабильная и несложная работа, к тому же, в отличие от труда в полях, от сезона она не зависит — кормить скот нужно и зимой, и летом. Но рук не хватает. Почему? Во-первых, во время посевной и уборки урожая люди стремятся заработать как можно больше, а в сезон там действительно высокие зарплаты, и наши трактористы туда уходят. Они стремятся за несколько месяцев хорошо заработать — с апреля по октябрь, чтобы зимой отдыхать.
— Проблема алкоголизма среди рабочих для вашего предприятия актуальна?
— По-разному бывает. Есть пьющие, конечно, но их не так много. Что касается вот этой конкретной вакансии — тракториста-механизатора, то прямо беда какая-то. Хороший специалист ушел, и мы никак не можем подыскать ему замену: один пьет, второй ворует, третий просто не хочет работать. Нам бы двоих хороших мужиков, которые будут работать.
— А как с образовательными учреждениями у вас в районе обстоят дела?
— Есть у нас Сосновский филиал Сибирского профессионального колледжа, где учат на трактористов, но они идут работать на предприятия, которые находятся у них в родном селе. У нас есть общежитие, и мы предоставляли рабочие места для молодежи. Работали они, кстати, неплохо. Но никто не закрепился. Еще был один отличный парень, но он в армию ушел.
Неужели дела с молодыми кадрами обстоят настолько плохо? Недавно на базе вышеупомянутого филиала Сибирского профессионального колледжа в Таврическом районе стартовал конкурс для будущих трактористов. Команды из пяти человек сражались за главный приз — трактор МТЗ-82. В этом году, помимо умения быстро и умело вспахать поле участники состязаний должны были продемострировать навыки военно-спортивной подготовки.
Мы спросили у одного из участников конкурса,
— Работать трактористом мне нравится. Зарплата не везде достойная, конечно, но тружусь на предприятии «Агрокомплекс «Логиновский»», и заработок меня вполне устраивает. После армии я думаю еще поработать по этой специальности, но в дальнейшем хочу отучиться на сварщика. Однако не буду скрывать: я стремлюсь в город.
Доктор экономических наук Леонид Холод считает, что студенты, получившие образование за счет бюджета должны нести перед государством определенные обязательства после получения диплома, а государство должно постараться, чтобы у молодых людей появлялось желание оставаться на селе.
— Выпускники, которые отучились за счет бюджета, на мой взгляд, какое-то время должны отработать свое образование. Такая практика актуальна во всем мире — когда какая-то корпорация заказывает себе специалиста и потом он обязан на нее работать. В нашем случае на месте этой корпорации выступает государство. Кроме того, нам необходимо восстанавливать систему профессионального технического образования и реализовывать программы по закреплению молодых специалистов на селе — помогать им обзаводиться жильем и хозяйством, — считает Леонид Холод.