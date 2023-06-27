Зарплату предлагали от 180 до 300 тысяч: почему даже в разгар посевной в России не хватает комбайнеров и трактористов

Причина кадрового голода оказалась банальна: отток населения из сельской местности, который теперь усугубила спецоперация, — многие рабочие отправились «за ленточку». Корреспондент NGS55.RU Ирина Буркина решила поглубже разобраться в этой проблеме и пообщалась с фермерами и кадровиками, а также доктором экономических наук и бывшим заместителем российского министра сельского хозяйства. Все они в один голос твердят о дефиците рабочей силы на селе.

Омская область считается индустриально-аграрным регионом Сибири. По итогам сельскохозяйственной микропереписи 2021 года она оказалась на седьмом месте по стране по размерам площадей, используемых под посевы пшеницы и на девятом месте по посевам кормовых культур. Но сельхозпредприятиям не хватает механизаторов. Сергей Ощепков, глава фермерского хозяйства «Изюмовское» из деревни Гауф Азовского района Омской области, убежден в том, что причиной нехватки кадров стало сокращение количества ссузов, где можно было бы получить рабочие профессии, в том числе и те, что востребованы в сельской местности. Средняя зарплата, которую готовы предложить в «Изюмовском» трактористам, — от 30 до 40 тысяч рублей.