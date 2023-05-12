Мужчина пошел в отпуск, а его уволили за прогулы. Он в суде заставил работодателя заплатить

Инженер-наладчик, назовем его Дмитрий Конюхов, много лет трудился в одной и той же компании. В июле 2021 года он пошел в отпуск, в августе вернулся и был уволен. Трудовой договор с ним расторгли «за однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей» — прогул. Дмитрий не согласился — у него на руках был график отпусков, согласно которому он и пошел отдыхать. Но работодатель счел, что раз заявление на отпуск написано не было, значит отпуск был самовольным, и попрощался с сотрудником. Тогда уволенный Дмитрий отправился в суд. Он требовал, чтобы его восстановили в должности, компенсировали моральный вред и выплатили средний заработок за время вынужденного прогула. Первый суд состоялся 18 марта 2022 года — к тому времени долг по зарплате, по расчетам Дмитрия, составлял 520 838 рублей 22 копейки.

