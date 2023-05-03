Мы за это заплатим? Считаем, как длинные выходные отразятся на зарплате за май

Оклад

Сегодня всё больше компаний и сервисов стараются работать без выходных и допоздна, однако классическим графиком всё равно считается пятидневная рабочая неделя с занятостью 40 часов в неделю. Если при этом у человека еще и система оплаты труда окладная, то сколько бы государственных праздников в месяце ни было, зарплата останется той же. В договоре прописана установленная сумма, которую сотрудник получает за месяц работы вне зависимости от того, сколько в этом месяце было рабочих дней.



— В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ, работники, которые получают оклад, не должны терять в заработной плате в месяцах, где есть нерабочие праздничные дни, а также «дополнительные выходные», установленные правительством РФ, — объяснял ранее директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

