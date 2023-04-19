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Майские выходные в России просят продлить на четыре дня

Обращение к главам регионов направил вице-спикер Госдумы

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Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков полагает, что выходные помогут россиянам от симптомов депрессии

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В Госдуме в очередной раз подняли вопрос о том, чтобы рабочие дни между майскими праздниками сделать выходными. Соответствующие обращения вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков направил губернаторам регионов. Даванков является соавтором законопроекта, направленного на то, чтобы сократить новогодние праздники и продлить майские на регулярной основе. Документ Госдума пока не рассматривала.

Сам Даванков объяснил свое обращение к главам регионов, тем, что сейчас люди ощущают симптомы депрессии и выходные их поддержат.

— 37% россиян сейчас отмечают у себя симптомы депрессии: рост в 2 раза даже по сравнению с коронавирусным годом, где хорошего было мало. Нужно дать людям нормально отдохнуть, — цитирует его РИА «Новости».

Споры о долгих выходных в мае и январе ведутся каждый год, а после долгих выходных во время пандемии эта идея обсуждается с новой силой. В 2020 году на эти дни пришелся разгар самоизоляции, в 2021 году снова было решено добавить нерабочие дни между праздничными, а к 2022 году люди уже привыкли к долгому майскому отдыху. Депутаты предлагали продлить выходные и тогда, но в Минтруде их не поддержали. Автором прошлогодней инициативы, к слову, тоже был Владислав Даванков.

ВыходныеМайские праздникиГосдума РФПартия Новые люди
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