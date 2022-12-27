«К смерти нельзя привыкнуть. Никогда». История Натальи, которая каждый день ведет церемонии прощания в похоронном доме

Тексты пишу сама, у меня восемь вариантов. В интернете тоже много всего можно найти, даже есть стихи какие-то. Но я не могу себе позволить выйти и говорить что-то не свое.

Думаю ли о своем во время речи? Поначалу было, но это очень тяжело, стараюсь не думать, потому что так не смогу никому помочь. А помогать, вести — это моя работа.

Нельзя сюда прийти, не прожив какую-то свою жизнь, свою историю, без своих потерь и приобретенной мудрости. Я прекрасно помню себя в таком же состоянии. Наверное, поэтому так много значения придаю словам, которые произношу сама. Если после церемонии подходят и говорят спасибо — это высшая награда.

Конечно, я вижу много эмоций, иногда люди даже агрессируют — не потому что невоспитанные, а от стресса — за дверью они вроде готовы, двери в зал открылись — и уже нет. И падают, и кричат. Тут важно спокойно разговаривать, тогда они понемногу начинают слышать и приходить в себя. Я успокаиваю, напоминаю: вы прощаетесь...