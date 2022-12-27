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Истории

«К смерти нельзя привыкнуть. Никогда». История Натальи, которая каждый день ведет церемонии прощания в похоронном доме

36-летняя Наталья Чичканёва по образованию юрист, но уже четыре года она работает церемониймейстером

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Наталье Чичканёвой 36 лет, по образованию она юрист

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Смерть и всё, что с ней связано, — тема сложная, закрытая и порой интимная. Непросто сообщить, спросить, ответить и даже подумать. Церемониймейстер новосибирского похоронного дома ИМИ Наталья Чичканёва проводит церемонии прощания уже четыре года. Она знает свою работу, может организовать и поддержать, но есть моменты, когда сдерживаться очень сложно — об этом мы поговорили с ней в зале, где каждый день люди навсегда прощаются со своими близкими. Публикуем историю женщины от первого лица.

Четыре года назад Наталья увидела вакансию в похоронном доме и пришла на собеседование

Четыре года назад Наталья увидела вакансию в похоронном доме и пришла на собеседование

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Нежданная профессия


— Когда мне было 20, 25, 30 лет, не думала, что буду работать в похоронном доме. Но так сложились обстоятельства. В ИМИ я хоронила любимого человека, очень дорогого для меня человека. Лиц, слов не помню, помню только батюшку, потому что была знакома с ним по другим обстоятельствам. Знаете, мне всё понравилось. Обычно просят написать отзывы, но я вообще не тот человек, кто их пишет, да и не тот момент был.

Но почему-то я потом зашла на сайт, увидела вакансии. Отправила резюме на электронный адрес, мне перезвонили и сказали: «Приезжайте». Я по образованию юрист, в тот момент была в декрете, работу не сильно искала, да и могла вернуться и на предыдущее место: менеджером активных продаж в компанию по производству бытовой химии. Но мне хотелось делать что-то нужное, важное, и я нашла себя именно здесь.

Наталья проводит церемонии в большом и малом залах, военные, гражданские панихиды

Наталья проводит церемонии в большом и малом залах, военные, гражданские панихиды

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Спрашивают: зачем?


Сначала знакомые были под большим впечатлением, они даже как-то очень аккуратно со мной стали разговаривать.

Я сама в первое время осторожничала. У меня был барьер, охраняла свое личное пространство. К гробу близко подойти могла только с людьми: взять за руку и сказать: «Пойдемте», если им тяжело. Но сама, одна — нет. Уже потом стало проще. Вспоминаю слова своей бабушки, которая говорила, что нужно бояться живых, а не мертвых. Так и есть.

Никогда не спрашиваю причины, по которым человек ушел из жизни, никогда этим не интересуюсь. Знакомые спрашивают шепотом: «Может, тебе снятся?» Я отвечаю: «Нет, не снятся».

Церемония прощания, как правило, длится час — всё расписано по минутам

Церемония прощания, как правило, длится час — всё расписано по минутам

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Церемонии


Люди от молитвы успокаиваются. Я, наверное, интуитивно понимаю, почему это происходит, хотя объяснить до конца не могу. После этого у них появляются силы на воспоминания — картинками летят истории из жизни. Важно дать людям побыть с самими собой, я не могу занимать собой их время: это песчинка, последний час из той жизни, когда они были вместе.

Бывает, люди даже улыбаются, смеются: «А помните, мы картошку сажали?», «А как мы ее собирали, а как нас ругали, а как мы на горохе стояли?»

Есть церемонии прощания официальные — митинги, гражданские панихиды. Это военные люди, тут всё по регламенту, по уставу военных. Военная церемония прощания — это на сто процентов устав. Я, допустим, устав знаю. И я знаю, как, в какой колонне кто пойдет, знаю, как у меня будет стоять караул. С караульными мы уже друг друга знаем в глаза.

Самое тяжелое — церемонии прощания с детьми

Самое тяжелое — церемонии прощания с детьми

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Страшно, когда человек на прощании вообще без эмоций, когда сидит просто со стеклянным лицом. Потому что кажется, что у него может произойти психологический взрыв, непонятно, во что это выльется. Я считаю, надо плакать. Плачьте, это нормально, это правильно. Это потеря, мир рушится. Жили этой жизнью вместе — и этого «вместе» больше нет, а дальше что? Ничего — сейчас пустота.

Иногда бывает полный зал молодых людей — лет семнадцати. Вот для кого страшно, так это для них. Чувствуется напряжение, понимаешь, что тут не нужно слов, тут зал напитан воспоминаниями, идет переосмысление. Два-три слова скажешь — и всё, достаточно.

Одно дело — когда малый зал прощания, другое — большой. Волнуешься, когда стоят первые лица города. Ну, что теперь? Я выдохнула, встала и пошла, начала делать. Нужно хорошо сделать здесь, сегодня. Завтра уже ничего не исправить, есть только этот час.

Отношение к смерти


Нет, не изменилось. Но знаете, к смерти нельзя привыкнуть. Никогда, особенно когда лежат маленькие дети, грудные. Ты приходишь и смотришь в глаза людям, самому плакать хочется, но не можешь. И слова тут лишние, люди всё равно не слышат, потому что видят своего малыша в последний раз и им никто не нужен.

Наталья никогда не предполагала, что может работать в похоронном доме, но работа стала любимой

Наталья никогда не предполагала, что может работать в похоронном доме, но работа стала любимой

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Время по минутам


Бывает одна церемония в день, иногда вообще нет, а бывает и четыре-пять. Каждая идет примерно час, можем завершить и раньше — если людям тяжело, они подходят, говорят, что готовы ехать.

Церемония рассчитана по минутам: я знаю, в какое время возьму микрофон, в какое время выйду в зал и сколько у меня по времени займет вынос до катафалка.

Мне никогда не было сложно что-то организовать, потому что, наверное, у меня характер такой стойкий — я понимаю, что и как должно происходить.

Для каждой церемонии готовится свой текст

Для каждой церемонии готовится свой текст

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Нужные слова


Тексты пишу сама, у меня восемь вариантов. В интернете тоже много всего можно найти, даже есть стихи какие-то. Но я не могу себе позволить выйти и говорить что-то не свое.

Думаю ли о своем во время речи? Поначалу было, но это очень тяжело, стараюсь не думать, потому что так не смогу никому помочь. А помогать, вести — это моя работа.

Нельзя сюда прийти, не прожив какую-то свою жизнь, свою историю, без своих потерь и приобретенной мудрости. Я прекрасно помню себя в таком же состоянии. Наверное, поэтому так много значения придаю словам, которые произношу сама. Если после церемонии подходят и говорят спасибо — это высшая награда.

Конечно, я вижу много эмоций, иногда люди даже агрессируют — не потому что невоспитанные, а от стресса — за дверью они вроде готовы, двери в зал открылись — и уже нет. И падают, и кричат. Тут важно спокойно разговаривать, тогда они понемногу начинают слышать и приходить в себя. Я успокаиваю, напоминаю: вы прощаетесь...

Церемониймейстеру нужно быть хорошим психологом

Церемониймейстеру нужно быть хорошим психологом

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Знакомые


Некоторые люди бывают так часто, что я узнаю их лица. Иногда мы можем случайно встретиться где-то в городе. Они подходят, говорят со мной:

— Вы же работаете (...)?

— Не будем на эту тему здесь говорить, пожалуйста.

Или:

— Давайте мы с вами встретимся в другом месте.

— Конечно, обязательно (Смеется.). Мы встретимся с вами, посидим.

Однажды мы приехали на дачу, зашли в магазин, мужчина разворачивается, смотрит на меня. Сын спрашивает: «Мама, это кто?» Я говорю: «Не знаю». А потом понимаю, что это военный, с которым мы часто видимся на военных церемониях.

— Наталья?

— Да, Наталья.

— А у меня здесь тоже дача. Вы на дачу приехали?

— Да.

— Слушайте, давно мы с вами не встречались.

У Натальи есть шестилетний сын, который знает, что его мама ведущая, но ее не показывают по телевизору

У Натальи есть шестилетний сын, который знает, что его мама ведущая, но ее не показывают по телевизору

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Работа и семья


У меня ребенку семь лет будет. Как мы знаем, в садике у педагогов свой методический процесс и они просят детей рассказать про профессию мамы. Мой ребенок говорит: «Мама работает на публике».

Однажды нужно было принести фото с работы. Требовали именно место — где мама постоянно находится. Я говорю воспитателям: «Вы знаете, я не принесу вам фотографию». Но нет, и всё: «Нужно фото». В итоге я сфотографировалась на фоне фрески — вот, пожалуйста.

Я ребенку говорю: мама у тебя ведущая маленькая, небольшая, маму по телевизору не показывают. Он: «Я вот был у папы на работе, у тети на работе, а у тебя не был». Я отвечаю: «Не возраст еще». Но вообще мы об этом как-то мало разговариваем. Зачем пугать раньше времени?

Да, это моя работа. Но я отработала, пришла домой — у меня семья, мама, мои любимые люди. Всё, я забываю эту атмосферу.

Дресс-код


Всегда классика — либо платье, либо брючные, юбочные костюмы. Темно-синие, черные. Иногда подходят бабушки — такие интересные, на каблучках, в шляпках. Говорят мне: «Вам нужна таблеточка и вуаль».

Но у меня есть шапка с кокардой ИМИ. Я в ней очень люблю ходить, она мне нравится. В военный зал я одеваюсь строго — если с ними еду, даже за свою иногда принимают, особенно издалека, когда еще не понимают, что это за кокарда.

Кроме психологической поддержки церемониймейстер должен организовать весь процесс, рассчитанный по минутам

Кроме психологической поддержки церемониймейстер должен организовать весь процесс, рассчитанный по минутам

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Хочется сказать, что нужно жить дальше

Конечно, с вечера есть информация про тех, кого будут хоронить, вижу, какой возраст. Например, завтра: первый — сорок лет, второй — двадцать восьмой год. Конечно, я догадываюсь примерно, какой состав людей придет, но бывают неожиданности. Человек работал шофером — прощание было в большом зале, к нему пришло столько народу! Это как нужно было прожить жизнь, чтобы так много близких любящих людей пришло?

Про себя у меня нет таких мыслей, я туда еще не готова, даже не думаю представлять свою церемонию. Возможно, позже, с годами, я задумаюсь и даже решу сделать что-то чуть-чуть по-другому, какой-то напишу сценарий.

Мы все понимаем, что когда-то жизнь закончится. Кто-то хочет кремацию, кто-то — захоронение. Кто-то не хочет памятник, кто-то хочет, кто-то заранее готовит, чтобы освободить близких от трат. Это то же самое, что с наследством. У людей есть планы на завтра, но как будет?

Возможно, подготовка к церемонии и правда отвлекает людей. Ведь сразу всё это принять невозможно. Сложно даже и через год привыкнуть. Мы просто учимся с этим жить. Мне хочется сказать людям, что нужно дальше жить — наверное, этого хотелось бы и тем, кто нас покидает.

Церемониймейстер — человек, который ведет церемонию прощания

Церемониймейстер — человек, который ведет церемонию прощания

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