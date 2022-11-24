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«Босс действительно может быть придурком». HR — о том, в каких случаях можно врать на собеседовании

Ольга Новгородова рассказала, когда невинная ложь идет всем на пользу

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Чтобы получить предложение, можно пойти на хитрость, уверена Ольга Новгородова

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Если вы устраиваетесь на работу по знакомству — считайте, вам повезло. Всем остальным обычно приходится проходить через процедуру собеседования, и уж тут кто во что горазд. Одни переживают из-за внешнего вида, другие тренируются отвечать на каверзные вопросы, а третьи пускают в ход фантазию и откровенную ложь.

Плохо это или нет? HR-специалист Ольга Новгородова уверена, что врать на собеседовании не только можно, но иногда и нужно. Прочитайте ее колонку об этом.

Можно ли врать на собеседовании?

Я считаю, что можно. И, о боги, иногда даже советую кандидатам на собеседованиях врать.

Разумно, обдуманно, здравомысленно, осознавая последствия — но врать.

Вот случаи, когда это можно и даже нужно делать:

1. Если вы не владеете каким-то дополнительным навыком, но уверены, что можете его освоить в течение недели-другой. Важно: уверены и готовы это сделать!

Я сама врала четверть века назад на первом собеседовании в своей жизни, что знаю офисную технику и базово владею Excel. За выходные друзья мне показали, как работать с принтером, факсом и даже кофеваркой. Муж рассказал, как можно решить вопросы с подвисшим компьютером — прекратить загрузки, закрыть приложения, очистить рабочий стол, проверить подключение в розетку, проверить все провода, перезагрузить. А за неделю я изучила основные базовые функции Excel.

Научиться делать презентации, работать в CRM, увеличить скорость печати, освоить мобильные приложения — всему этому можно научиться за время, пока вы ожидаете очного собеседования. Я знаю девочку, которая освоила 1С за две недели. Света, большой привет тебе.

2. Если вы столкнулись с эйджизмом, но в душе вам 28. Есть программы, которые отсеивают резюме по возрастному цензу, а также вообще без указания возраста. А еще есть рекрутеры, которые четко следуют указаниям начальника: «Не старше 35 лет». Вот 35 — это еще нормально, рассмотрим, а 36 — уже не подходит.

Вам это надо? Нет. Поэтому занижайте возраст в резюме. Потом на личном собеседовании уже разберетесь, если надо — извинитесь за эту невинную ложь. Поверьте: если вы профессионал с большой буквы, эксперт с сильными личностными компетенциями, ваш возраст уже никого не будет интересовать. В большинстве случаев.

3. Если причина увольнения с предыдущего места работы может испугать рекрутера и настроить против вас. Если кадровик поверхностный (а такие тоже встречаются), то лучше включить защиту от дурака. С одной стороны, нельзя говорить про предыдущего работодателя плохо. Ну не любят такое слышать на собеседованиях. Не верят. Или думают, что вы скандальный работник, которому не угодишь. С другой — бывший босс действительно может быть придурком, а причина увольнения — отвратительной.

Что делать? Или рисковать и говорить правду, или безопасно врать. Это какие-то странные и не очень приятные, но общепринятые правила игры про то, что «там не было возможности для дальнейшего роста, а мне нужно развиваться». Нейтральный ответ, в который никто не верит, но он всех устраивает.

Можно я не буду сто раз повторять? Врите с умом, включая логику, здравый смысл и ответственность за каждое сказанное слово.

Обратите внимание на другие колонки Ольги Новгородовой — например, о том, как искать хороших работников с небольшой зарплатой, о самых странных случаях при приеме на работу, а также о том, как соискателям отказывают из-за возраста (и как с этим бороться).

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Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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