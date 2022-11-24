«Босс действительно может быть придурком». HR — о том, в каких случаях можно врать на собеседовании

Если вы устраиваетесь на работу по знакомству — считайте, вам повезло. Всем остальным обычно приходится проходить через процедуру собеседования, и уж тут кто во что горазд. Одни переживают из-за внешнего вида, другие тренируются отвечать на каверзные вопросы, а третьи пускают в ход фантазию и откровенную ложь.



Плохо это или нет? HR-специалист Ольга Новгородова уверена, что врать на собеседовании не только можно, но иногда и нужно. Прочитайте ее колонку об этом.