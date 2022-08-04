Мужчина отсудил у работодателя 4,5 млн рублей за то, что тот не повышал ему зарплату. Это вообще законно?

Владимир Михайлов в 2012 году устроился работать в ОАО «Тюменская агропромышленная лизинговая компания» заместителем генерального директора на зарплату 58 тысяч рублей. Трудился он там пять лет, а в ноябре 2017 года попал под сокращение и был уволен. А вскоре бывшего работодателя Владимира пригласили в суд — уволенный сотрудник решил напомнить, что за пять лет ему ни разу не проиндексировали зарплату. Мужчина хотел, чтобы бывшего работодателя обязали проиндексировать заработную плату. Совокупно он требовал 2 121 000 рублей индексации, 100 000 рублей компенсации морального вреда и 25 000 рублей в качестве оплаты услуг юриста. В обоснование требований мужчина указывал, что такая обязанность закреплена за работодателем в ТК РФ и в коллективном договоре ОАО.