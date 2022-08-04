Мужчина отсудил у работодателя 4,5 млн рублей за то, что тот не повышал ему зарплату. Это вообще законно?
Разбираем решение ВС РФ вместе с юристом
Формально в России не прецедентное право: схожие по обстоятельствам дела могут быть абсолютно по-разному рассмотрены разными судьями. Однако есть Верховный суд РФ — последняя судебная инстанция, решения которой обязательны для исполнения нижестоящими судами, а постановления Пленума Верховного суда — для применения всеми судами в дальнейшем. В нашем проекте «Это вообще законно?» вместе с юристом Юлией Федотовой мы разбираем решения ВС РФ и постановления пленума по спорным или особо актуальным вопросам.
Сейчас распространено мнение, что ежегодная индексация зарплаты касается только госслужащих и бюджетников. Это не так — согласно статье 134 Трудового кодекса, все работодатели должны «обеспечивать повышение уровня реального содержания заработной платы», и частники тоже. Однако на практике это делают далеко не все компании, вероятно, полагая, что сотрудники не будут скандалить из-за повышения зарплаты на несколько процентов. Однако лояльными сотрудники могут быть до поры до времени, а в дальнейшем такая экономия может выйти работодателю боком. Как, например, в нашей сегодняшней истории.
Владимир Михайлов в 2012 году устроился работать в ОАО «Тюменская агропромышленная лизинговая компания» заместителем генерального директора на зарплату 58 тысяч рублей. Трудился он там пять лет, а в ноябре 2017 года попал под сокращение и был уволен. А вскоре бывшего работодателя Владимира пригласили в суд — уволенный сотрудник решил напомнить, что за пять лет ему ни разу не проиндексировали зарплату. Мужчина хотел, чтобы бывшего работодателя обязали проиндексировать заработную плату. Совокупно он требовал 2 121 000 рублей индексации, 100 000 рублей компенсации морального вреда и 25 000 рублей в качестве оплаты услуг юриста. В обоснование требований мужчина указывал, что такая обязанность закреплена за работодателем в ТК РФ и в коллективном договоре ОАО.
Работодатель при этом говорил, что его бывший сотрудник и так неплохо получал, плюс периодически ему выплачивали премии, что якобы почти индексация. Кроме того, «Тюменская агропромышленная лизинговая компания» ссылалась на то, что соответствующее Положение об индексации у них не было разработано. А значит, ничего индексировать они не должны.
Первый суд по этому делу в удовлетворении исковых требований отказал, ссылаясь на то, что законодательно не прописано, как именно должна индексироваться зарплата. Так что премий и прочих материальных поощрений вполне достаточно. Суд также обратил внимание, что действие пункта об индексации, который и правда есть в коллективном договоре, приостановлено допсоглашением, а положения о порядке индексации не было принято. Также суд указал, что Владимир Михайлов пропустил установленный законом для трудовых споров трехмесячный срок. Аргументы истца о том, что он не знал о наличии коллективного договора, суд во внимание не принял.
В марте 2018 года суд апелляционной инстанции оставил решение без изменения. При этом, правда, указал, что в первой инстанции зря заключили, что истец пропустил сроки подачи заявления, поскольку в 2016 году трехмесячный срок был дополнен годичным.
Владимир Михайлов на этом не остановился и дошел до Верховного суда. Верховный суд напомнил, что, во-первых, уже после увольнения Михайлова во время внеплановой проверки Госинспекция труда нашла нарушения и обязала организацию принять положение по индексации зарплат. Во-вторых, ВС напомнил про Конституцию и необходимость достойной оплаты труда каждого работника. И, наконец, в-третьих, сказал Верховный суд, работодатель обязан осуществлять индексацию в соответствии с ростом цен на товары и услуги, вне зависимости от премий и бонусов. И порядок должен прописать в своих локальных актах. Не прописал — проблемы работодателя.
Вместе со всеми этими комментариями ВС РФ направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе. Здесь должна была восторжествовать справедливость, но нет — суд первой инстанции снова счел, что Михайлов не прав, припомнив ему все те же бонусы с премиями, а заодно надбавку за выслугу лет и ДМС. Истец не сдался и снова пошел в апелляцию. Там, наконец, указания Верховного суда учли.
Итог этой истории
Тюменский областной суд поставил в деле точку 9 декабря 2019 года, указав на обязанность работодателя заботиться о своих сотрудниках и индексировать им зарплату. Бывшего работодателя Владимира Михайлова обязали выплатить ему 2 804 887 рублей индексации, 1 755 085 рублей компенсации за задержку выплат зарплаты, 10 тысяч рублей компенсации морального вреда и 125 тысяч рублей компенсации расходов на оплату услуг юриста. Итого нежелание работодателя исполнять закон обошлось ОАО в 4,5 миллиона рублей, а истцу — в два года судебных тяжб.
Мораль: будьте реалистами — требуйте невозможного.