Девушка-сварщица и парень — мастер маникюра: почему они выбрали профессии «не по полу»

«Хотела быть особенной»

Аня Степанец успешно доучивается на третьем курсе Красноярского техникума сварочных технологий и энергетики и уже практикуется на вполне реальном производстве комбината «Волна». Сегодня ей нужно выйти в полноценную ночную смену. В бригаде сплошь мужики возрастом 40+, которые поначалу смотрели на нее косо и заваливали вопросами.

— Спрашивали: «Зачем?», «Почему?», «Как?». А я что перед ними должна оправдываться за то, что одна из лучших на своем курсе? У меня и швы аккуратнее, а зачистку я делаю быстро и качественно. Мне всё приходится доказывать вдвойне, но к этому я уже привыкла, — рассказывает Анна.