Девушка-сварщица и парень — мастер маникюра: почему они выбрали профессии «не по полу»
Они оба уверены, что гендерные стереотипы устарели
На рынке бьюти-индустрии всё больше рабочих мест занимают мужчины. Они трудоустраиваются мастерами маникюра и педикюра, бровистами, стилистами, парикмахерами. Похожая тенденция наблюдается среди выпускников профессиональных техникумов: там традиционно мужские профессии стали получать девушки. Журналисты NGS24.RU пообщались с парнем и девушкой, которые работают в нестандартных для своего гендера сферах и чувствуют себя вполне уверенно: он — в традиционно считающейся женской профессии, а она — в мужской.
«Хотела быть особенной»
Аня Степанец успешно доучивается на третьем курсе Красноярского техникума сварочных технологий и энергетики и уже практикуется на вполне реальном производстве комбината «Волна». Сегодня ей нужно выйти в полноценную ночную смену. В бригаде сплошь мужики возрастом 40+, которые поначалу смотрели на нее косо и заваливали вопросами.
— Спрашивали: «Зачем?», «Почему?», «Как?». А я что перед ними должна оправдываться за то, что одна из лучших на своем курсе? У меня и швы аккуратнее, а зачистку я делаю быстро и качественно. Мне всё приходится доказывать вдвойне, но к этому я уже привыкла, — рассказывает Анна.
Девушка родом из небольшого села. С детства была приучена к физической работе, поэтому профессия «сварщик» ее ни капли не пугала, а, напротив, привлекала. Анна думала, что будет единственной в своем роде. Оказалось, техникум уже несколько последних лет выпускает как минимум одну сварщицу — слабый пол как-то неожиданно вдруг потянулся в профессию.
— Я вообще не понимаю, почему эта работа считается исключительно мужской. Да, где-то на вахте, в спартанских условиях, я бы, наверное, работать не смогла. Но на городском производстве это вполне реально, тем более что везде стоят полуавтоматические аппараты, это вообще проще простого. Если нужно металл поднести, мне помогают мужчины-коллеги, для них это совершенно не затруднительно, — говорит она.
Несмотря на нестандартную для девушек профессию, Аня очень мягкая и женственная. На лице лучезарная улыбка, всегда старается быть при макияже. Жалуется только на неудобную робу, которую обычно носят сварщики: она тяжелая, колючая, негибкая. Это для Ани пока единственное разочарование.
— Я абсолютно не жалею о своем выборе. И хочу дать совет всем девчонкам: ничего не бойтесь и не сомневайтесь! Хотите? Идите! Крановщицами, сварщиками, газорезчиками! Мы, девушки, сами должны делать свой выбор и ни на кого не оглядываться, — уверенно заявляет Аня. — А еще я думаю, что рядом с сильной женщиной всегда будет только сильный мужчина. Мечтаю такого когда-нибудь встретить.
«Я всегда тянулся к творчеству»
В одном из самых модных ногтевых салонов Красноярска мастером маникюра работает 19-летний Александр Николаев. В его рабочем коллективе есть и другие мужчины: мастер по оформлению бровей, парикмахер, хостес. Саша считает, что сильному полу трудиться в индустрии красоты совсем не зазорно. Тем более что всё чаще на маникюр приходят мужчины и просят не просто подрезать кутикулу, а сделать покрытие и дизайн как у Дани Милохина или Егора Крида.
— Девушек — постоянных клиенток у меня уже много. Сначала, конечно, мне трудно было нарабатывать клиентскую базу. Было некоторое предубеждение, что если я парень, значит сделаю плохо, тяп-ляп. Потом ко мне начали записываться из интереса, ну а сейчас я уже доказал свой профессионализм, — рассказывает он.
Саша постоянно совершенствует свое мастерство, изучает новые техники и дизайны:
— Для меня, как для творческого человека, это очень важно. Я 13 лет занимался танцами. А теперь я своего рода художник. И на свое рабочее место я прихожу окрыленный, вдохновленный, потому что делаю маникюр с удовольствием.
Коллеги-девушки отмечают, что Александр выделяется на общем фоне своей педантичностью и перфекционизмом.
— У меня мама тоже работает мастером маникюра уже почти 15 лет. И так вышло, что я пошел по ее стопам. Вообще меня родители очень поддерживают и горды, что я работаю, сам зарабатываю себе на жизнь, не сижу без дела. Кстати, в этой, как говорят, «женской» профессии можно заработать очень хорошие деньги, если не лениться, брать клиентов и делать качественный, красивый маникюр, — добавляет Александр.
Парень признается, что сталкивался и с насмешками окружающих людей. Но пересуды старается не принимать близко к сердцу, совершенствовать свое мастерство и упорно идти к цели — стать лучшим мастером города, а потом, возможно, и страны.
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