Главный киборг России, потерявший руки во время фаер-шоу, остался без работы

После травмы 22-летний парень, только окончивший журфак, работал журналистом, PR-менеджером, эсэмэмщиком, тестировщиком протезов, амбассадором бренда одежды и организатором соревнований киборгов. А еще сыграл руки главного героя в сериале «Толя-робот» с Александром Палем.



В последние годы Костя зарабатывал как инфлюенсер в Instagram (деятельность запрещена в РФ), где у него 117 тысяч подписчиков, но после известных событий рекламных заказов почти не стало. Поэтому теперь он ищет работу.

— Соцсеть вымирает из-за всех наложенных ограничений, аудитория не растет, а дальше, скорее всего, будет сокращаться. Многие компании теперь обходят Instagram (деятельность запрещена в РФ) стороной. Всё это погубило и мой основной доход, — рассказал MSK1.RU Константин.

О поисках работы он объявил в соцсетях и получил уже несколько предложений, но окончательный выбор еще не сделал.