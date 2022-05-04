Главный киборг России, потерявший руки во время фаер-шоу, остался без работы

Константин Дебликов — самый известный киборг России. В августе 2014 года он лишился обеих кистей. Костя занимался фаер-шоу, и во время выступления на свадьбе у него в руках взорвалось два пиротехнических фонтана. По его словам, к трагедии привело стечение обстоятельств: он в нарушение техники безопасности взял пиротехнику при запале, а сама она не заискрила, как должна была, а взорвалась — вероятно, из-за неправильного хранения.
— Когда у тебя в руках взрывается пиротехника, самое страшное — это вид твоих конечностей после взрыва и осознание, что рук больше нет. Боли практически не чувствуешь, скорее похоже на ощущение сильного жара в районе кистей. Случайные люди перетянули мне руки простынями и отвезли в больницу, — рассказал он MSK1.RU.
Друзья и родные Кости сразу стали собирать деньги на протезы, и через три месяца он получил две пары новых бионических рук. Получить протезы от государства ему удалось только через два года.
После травмы 22-летний парень, только окончивший журфак, работал журналистом, PR-менеджером, эсэмэмщиком, тестировщиком протезов, амбассадором бренда одежды и организатором соревнований киборгов. А еще сыграл руки главного героя в сериале «Толя-робот» с Александром Палем.
В последние годы Костя зарабатывал как инфлюенсер в Instagram (деятельность запрещена в РФ), где у него 117 тысяч подписчиков, но после известных событий рекламных заказов почти не стало. Поэтому теперь он ищет работу.
— Соцсеть вымирает из-за всех наложенных ограничений, аудитория не растет, а дальше, скорее всего, будет сокращаться. Многие компании теперь обходят Instagram (деятельность запрещена в РФ) стороной. Всё это погубило и мой основной доход, — рассказал MSK1.RU Константин.
О поисках работы он объявил в соцсетях и получил уже несколько предложений, но окончательный выбор еще не сделал.
— Предложения поступают из совершенно разных сфер, но все так или иначе связаны с коммуникациями, соцсетями, текстами, контентом. Мне кажется, что, возможно, мне стоит остаться близко к протезно-ортопедической отрасли, чтобы ту экспертность и опыт, которые я получил за годы написания текстов, не растерять. Некоммерческие организации тоже обращаются, посмотрим, я сейчас нахожусь в моменте выбора, — отметил он.
Константин живет в Воронеже и надеется найти удаленную работу, хотя в целом не против переезда или работы из офиса.
— Если это будет классная интересная задача, я готов и к переездам любого рода, и к командировкам, походам в офис и так далее. Но в целом, конечно, хотелось бы меньше времени тратить на дорогу, тогда бы у меня оставалось время продолжать вести свои блоги (у него есть TikTok с 212 тысячами подписчиков и Telegram с 5,6 тысячи подписчиков).
Костя помогает другим людям, нуждающимся в бионических протезах, получить их бесплатно от государства. Из-за санкций и ограничений теперь сделать это будет сложнее, полагает Константин:
— Очевидно, что людей, нуждающихся в протезировании, сейчас будет больше за счет пострадавших военнослужащих. В то же время надо понимать, что подавляющее большинство комплектующих протезно-ортопедической отрасли производится за границей. Создание бионического протеза — двухэтапный процесс. Изначально нужно создать полуфабрикат, руку или ногу, в основном их делают в Германии. На втором этапе, индивидуальном для каждого человека, работает протезист, он создает культеприемную гильзу. Он должен сделать так, чтобы полуфабрикат в виде руки или ноги удобно держался, не доставлял дискомфорта. Так вот, все материалы для подобной работы тоже покупаются за рубежом.
Кроме того, будут расти цены на протезы из-за логистических сложностей и увеличится время доставки на ремонт и возвращения обратно. В России, по словам Кости, есть компании, которые производят бионические протезы, но конкурировать с зарубежными они пока не могут.
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