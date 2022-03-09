«Хочешь написать что-то гадкое — будь готов». Когда работодатель может уволить вас за посты в соцсетях

Соцсети давно перестали быть уютным местом для публикации контента. Всё чаще и чаще HR при приеме людей на работу просматривают страницы потенциальных работников и отказывают при малейшем несоответствии. Как человеку спокойно существовать в соцсетях, что можно публиковать, а от какого контента лучше воздержаться? Читайте авторскую колонку защитника прав граждан в различных областях Елисея Тамбовцева.

Трудовой кодекс РФ не регулирует поведение работников в соцсетях, поэтому оснований для увольнения работника за посты нет. Тем не менее работодатели имеют право контролировать выполнение работником его трудовых обязанностей. Если работодатель установит, что работник тратит свое рабочее время на социальные сети вместо выполнения трудовых задач, то это будет являться нарушением трудового договора. Запрета на изучение или просмотр работодателем ленты соцсетей тоже нет. При этом неважно, какой у вас аккаунт — закрытый или открытый. Это, на мой взгляд, вопрос вероятности обнаружения спорного поста работодателем или сотрудниками правоохранительных органов.