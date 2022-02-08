До 7 тысяч в день: кому и где ежедневно платят зарплату — обзор вакансий Новосибирска

Большинство работ с ежедневными выплатами — в основном там, где кандидатам не нужно иметь высокую квалификацию. Хотя о высокой речь даже не идет. По данным hh.ru, 97% таких вакансий вообще не подразумевают наличие какого-то определенного опыта у желаемого кандидата. В списке требований общие качества, которыми желательно обладать любому: пунктуальность, ответственность, желание работать. В топе профессий, где стали чаще платить каждый день, — курьеры, водители, грузчики, фасовщики. В последнее время в этот перечень попадают работы, где обычно платили зарплату раз-два в месяц: бухгалтеры, парикмахеры, повара.



По данным hh.ru, за январь-февраль на платформе в Новосибирске разместили около 50 вакансий с ежедневными выплатами. А за весь прошлый год всего было больше 200 таких объявлений. 60% из них — о найме курьеров.

На сервисе «Зарплата.ру», основной рост количества резюме пришелся за счет соискателей на вакансии курьеров, водителей, разнорабочих и грузчиков. Для работников этих профессий зарплату стали предлагать выше рынка. К примеру, согласно объявлениям с «Зарплаты.ру», медианная зарплата* курьеров с января 2021-го выросла на 66%: с 45 до 75 тысяч рублей. Месячная оплата труда водителей увеличилась на 15% и составила 57,5 тысячи рублей.