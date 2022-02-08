До 7 тысяч в день: кому и где ежедневно платят зарплату — обзор вакансий Новосибирска

Деньги каждый день или раз-два в месяц? В ежедневных выплатах есть и плюсы, и минусы — всё зависит от того, кто и как ими распоряжается и рассматривать ли эту работу как постоянную. По данным кадровых аналитиков, сейчас всё больше соискателей интересуются вакансиями, где деньги можно получить сразу. Чемпионы по этому пункту — курьеры, водители, комплектовщики: там предлагают заработок в среднем от 2 до 7 тысяч. Но есть нюансы: люди признаются, что при ежедневных выплатах им не удается копить, даже если итоговая сумма никак не меняется. Куда в Новосибирске устроиться на работу, чтобы каждый день получать зарплату, и на какой доход можно рассчитывать — в обзоре НГС.
Большинство работ с ежедневными выплатами — в основном там, где кандидатам не нужно иметь высокую квалификацию. Хотя о высокой речь даже не идет. По данным hh.ru, 97% таких вакансий вообще не подразумевают наличие какого-то определенного опыта у желаемого кандидата. В списке требований общие качества, которыми желательно обладать любому: пунктуальность, ответственность, желание работать. В топе профессий, где стали чаще платить каждый день, — курьеры, водители, грузчики, фасовщики. В последнее время в этот перечень попадают работы, где обычно платили зарплату раз-два в месяц: бухгалтеры, парикмахеры, повара.
По данным hh.ru, за январь-февраль на платформе в Новосибирске разместили около 50 вакансий с ежедневными выплатами. А за весь прошлый год всего было больше 200 таких объявлений. 60% из них — о найме курьеров.
На сервисе «Зарплата.ру», основной рост количества резюме пришелся за счет соискателей на вакансии курьеров, водителей, разнорабочих и грузчиков. Для работников этих профессий зарплату стали предлагать выше рынка. К примеру, согласно объявлениям с «Зарплаты.ру», медианная зарплата* курьеров с января 2021-го выросла на 66%: с 45 до 75 тысяч рублей. Месячная оплата труда водителей увеличилась на 15% и составила 57,5 тысячи рублей.
Медианная зарплата* — это срединная зарплата: половина всех работников получает меньше этого уровня, а половина — больше.
Курьер
Одно из новосибирских ИП (компания называет себя официальным партнером сервиса «Яндекс.Еда») разместило вакансию пешего курьера на частичную занятость с гибким графиком работы. Кандидату сообщают, что может быть временное оформление: договор услуг, подряда, договор гражданско-правового характера. Можно быть оформленным как ИП или как самозанятый. Кандидат может работать сменами по 4–6 часов, по выходным или вечерам. Курьер должен доставлять заказы из ресторанов и магазинов.
Доход — до 3400 рублей в день (работодатель также указывает возможную зарплату за месяц — до 70 тысяч рублей). Из бонусов – покупка еды из ресторанов со скидкой, скидки на велосипеды, самокаты и их ремонт от партнеров.
На Avito опубликована вакансия, в которой работодатель подчеркивает, что рассмотрит любых кандидатов, в том числе 45+. Можно работать от 1 часа. В день обещают платить до 4 тысяч рублей «с щедрыми чаевыми на авто», пешие курьеры могут рассчитывать на зарплату понижу — до 2500 рублей. Кандидата предупреждают, что устройство может быть только на базе Android, также нужно оформить медицинскую книжку.
В другом объявлении о вакансии курьера на Avito приглашают человека, который доставляет письма. В вакансии — важное уточнение: «рюкзак не нужен». Компания предлагает ежедневные выплаты до 5 тысяч рублей на карту и добавляет, что «самые усердные зарабатывают в среднем 150 тысяч рублей в месяц».
Водитель
Водитель — тоже в топе профессий, где готовы платить каждый день. Много вакансий для таксистов и водителей-курьеров. Большинству кандидатов обещают средний ежедневный заработок около 3–5 тысяч рублей. Есть вакансии, где говорят и про 100 тысяч в месяц, но в реальности это скорее исключительный случай либо нужно работать без выходных.
В Новосибирске с удовольствием примут и водителей на общественный транспорт. Оплата там тоже ежедневная, но есть нюансы, о которых в объявлениях не пишут. Часто ежедневная зарплата подразумевает, что работник сдает план, а всё, что останется сверх него, то и будет заработком — за минусом ГСМ. По словам одного из перевозчиков, в день можно зарабатывать от 2 до 7 тысяч рублей — в зависимости от маршрута и вида транспорта.
— Если это маршрутка, от 2 до 5 тысяч рублей в день водители хотят зарабатывать. На каких-то сложных маршрутах водители готовы пойти работать на зарплату не ниже 5–6 тысяч в день. Водители автобусов могут зарабатывать в день по 5–7 тысяч рублей.
На одном из популярных маршрутов правобережья, по словам водителя маршрутки, дневной заработок может быть очень разным: от 0 до 7 тысяч рублей, но в среднем получается около 3000 за 15–16 часов работы. В белую это будет около 900 рублей, но большинство водителей не устроено. Зарплата складывается из налички и переводов. При этом у некоторых перевозчиков терминалы есть, у других — нет, и переводы им запрещают.
Другие варианты
По данным аналитиков HedHunter, за последний год ежедневную оплату начали предлагать и на других позициях: рабочие (монтажники), кассиры, повара, официанты, косметологи, мастера ногтевого сервиса, массажисты, парикмахеры, промоутеры, флористы, печатники, бухгалтеры.
Например, в одной из вакансий на hh.ru флористу обещают от 1500 рублей за одну двенадцатичасовую смену с 9:00 до 21:00. Сотруднику нужно составлять букеты и композиции из живых цветов, ухаживать за срезанными и горшечными растениями.
Ежедневную оплату предлагают фасовщику (вакансия размещена на hh.ru). Работник должен фасовать посуду, маркировать готовую продукцию и контролировать наличие брака. Из требований — лишь желание работать. Зарплата 1700 рублей за смену, работать нужно 6 дней в неделю с 8 до 18 часов. Иногородним кандидатам готовы помочь с жильем и акцентируют на том, что склад будет теплым, а обед — с 13 до 14.
2300 рублей ежедневно может зарабатывать комплектовщик на складе интернет-магазина (вакансия на Avito). Можно выбрать удобный график: два через два, три через три, с одним выходным или вообще без выходных. Смена — с 8:00 до 20:00. В числе обязанностей: упаковка готовой продукции, фасовка товара по коробкам, проверка на брак готовой продукции, уборка упаковки.
Минимум 1000 рублей в день готовы платить менеджерам по печати макетов (магниты, брелоки, фотографии) в Photoshop. Кроме самой печати, работник должен вести отчетность и продавать услуги. Плюс вакансии — возможность освоить Photoshop (работодатель обещает научить всему). Студентов предупреждают о том, что у них должна быть возможность 1–2 раза в неделю отпрашиваться с занятий.
Ежедневно могут платить разносчику рекламы. Работодатель подчеркивает, что готов брать кандидатов от 14 и старше 45 лет. Также приглашают людей с нарушениями здоровья. Сотрудники будут оплачивать проезд, а ежедневный заработок — переводить на карту.
Формат ежедневных выплат часто встречается в вакансиях на позиции обслуживающего персонала. Например, нужен парикмахер на работу по графику два через два. Размер ежедневного заработка не называется — видимо, у парикмахера всё будет зависеть от количества клиентов за день. В месяц готовы платить от 30 тысяч рублей до вычета налогов.
Аналитики HeadHunter посчитали, что в 81% вакансий с ежедневной оплатой труда кандидату предлагают гибкий график, 19% предложений — с работой на полный день.
Директор по развитию платформы «Авито Работа» Дмитрий Пучков говорит, что количество запросов от соискателей на ежедневные выплаты за год выросло примерно на 25%. Для тех работодателей, которые могут удовлетворить такой запрос, это будет дополнительным фактором привлечения сотрудников. Что касается соискателей, у которых такая потребность, как правило, это люди с невысоким доходом.
— Чем меньше уровень дохода, тем больше закредитованность, и даже не столько закредитованность, сколько отсутствие некоей подушки, — объяснил Дмитрий Пучков причины спроса на ежедневные выплаты. — Например, есть потребность сделать какой-то платеж, допустим, заплатить за ЖКХ именно сегодня, чтобы не было пени.
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