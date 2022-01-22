Рост в 46%: новосибирцы стали чаще пользоваться услугами нянь

В Новосибирске в 2021 году спрос на услуги нянь вырос на 46%. Специалисты сервиса «Авито Услуги» связывают это с тем, что у многих появилась возможность выходить на работу и в учебные заведения.
Средняя цена за час работы няни в Новосибирске составляет
— Многие родители предпочитают заказывать услуги няни не на целый день, а на несколько часов. Это отличный компромисс, который позволяет родителям заниматься работой, домашними хлопотами или уделять время себе. А детям — посещать различные кружки и секции. Средний стаж специалистов на платформе составляет не менее 3 лет, — цитирует пресс-служба «Авито» слова руководителя маркетинговых проектов «Авито Услуг» Ивана Чулкова.
В среднем по стране спрос на услуги нянь вырос на 57%. В Екатеринбурге он составил 118%, в Перми — 85%, в Воронеже — 84%. Самая высокая средняя цена за услуги нянь — в Москве, она составляет
Ранее НГС писал о том, представители каких профессий в Новосибирской области зарабатывают более