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Рост в 46%: новосибирцы стали чаще пользоваться услугами нянь

Сотрудницы получают в среднем 200 рублей в час

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Многие родители заказывают услуги няни на несколько часов в день

Многие родители заказывают услуги няни на несколько часов в день

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В Новосибирске в 2021 году спрос на услуги нянь вырос на 46%. Специалисты сервиса «Авито Услуги» связывают это с тем, что у многих появилась возможность выходить на работу и в учебные заведения.

Средняя цена за час работы няни в Новосибирске составляет 200 рублей. Стоимость услуг варьируется в зависимости от образования и опыта работы сотрудницы. За дополнительную плату няня может довести ребенка до школы или на дополнительные занятия, а потом увести домой.

— Многие родители предпочитают заказывать услуги няни не на целый день, а на несколько часов. Это отличный компромисс, который позволяет родителям заниматься работой, домашними хлопотами или уделять время себе. А детям — посещать различные кружки и секции. Средний стаж специалистов на платформе составляет не менее 3 лет, — цитирует пресс-служба «Авито» слова руководителя маркетинговых проектов «Авито Услуг» Ивана Чулкова.

В среднем по стране спрос на услуги нянь вырос на 57%. В Екатеринбурге он составил 118%, в Перми — 85%, в Воронеже — 84%. Самая высокая средняя цена за услуги нянь — в Москве, она составляет 350 рублей в час. Меньше всего платят в Курске, Ульяновске и Астрахани — не больше 100 рублей за час.

Ранее НГС писал о том, представители каких профессий в Новосибирской области зарабатывают более 100 000 рублей в месяц. Для этого специалисты проанализировали 28 000 вакансий. Рассказываем о результатах исследования.

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