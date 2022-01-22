Рост в 46%: новосибирцы стали чаще пользоваться услугами нянь

В Новосибирске в 2021 году спрос на услуги нянь вырос на 46%. Специалисты сервиса «Авито Услуги» связывают это с тем, что у многих появилась возможность выходить на работу и в учебные заведения.



Средняя цена за час работы няни в Новосибирске составляет 200 рублей. Стоимость услуг варьируется в зависимости от образования и опыта работы сотрудницы. За дополнительную плату няня может довести ребенка до школы или на дополнительные занятия, а потом увести домой.



— Многие родители предпочитают заказывать услуги няни не на целый день, а на несколько часов. Это отличный компромисс, который позволяет родителям заниматься работой, домашними хлопотами или уделять время себе. А детям — посещать различные кружки и секции. Средний стаж специалистов на платформе составляет не менее 3 лет, — цитирует пресс-служба «Авито» слова руководителя маркетинговых проектов «Авито Услуг» Ивана Чулкова.

