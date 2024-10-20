Машинист пытался затормозить: грузовой поезд насмерть сбил 19-летнего новосибирца

Парень погиб на месте Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Грузовой поезд насмерть сбил 19-летнего парня на станции Татарская в Новосибирской области. Трагедия произошла сегодня, 20 октября.

Как рассказали в пресс-службе Восточного следственного управления на транспорте, утром 20 октября 19-летний парень шел вдоль путей и не заметил поезд.

— Локомотивная бригада, увидев человека, подала сигналы большой и малой громкости и незамедлительно применила экстренное торможение, но из-за малого расстояния наезда избежать не удалось. Пострадавший скончался на месте происшествия, — сообщили следователи.

Сейчас следователи проводят проверку по признакам преступления по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.