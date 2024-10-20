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Происшествия Машинист пытался затормозить: грузовой поезд насмерть сбил 19-летнего новосибирца

Машинист пытался затормозить: грузовой поезд насмерть сбил 19-летнего новосибирца

Парень шел вдоль путей и не заметил поезд

1 285
9 комментариев

Парень погиб на месте

Грузовой поезд насмерть сбил 19-летнего парня на станции Татарская в Новосибирской области. Трагедия произошла сегодня, 20 октября.

Как рассказали в пресс-службе Восточного следственного управления на транспорте, утром 20 октября 19-летний парень шел вдоль путей и не заметил поезд.

— Локомотивная бригада, увидев человека, подала сигналы большой и малой громкости и незамедлительно применила экстренное торможение, но из-за малого расстояния наезда избежать не удалось. Пострадавший скончался на месте происшествия, — сообщили следователи.

Сейчас следователи проводят проверку по признакам преступления по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

На прошлой неделе электричка сбила 26-летнего парня в Новосибирской области на перегоне между станциями Черепаново и Посевная.

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Комментарии
10
Урлулуууу
45 минут
Не заметил тонны железа,сотрясающие землю и воздух. Естественный отбор буквально в кажом таком случае-и ничто иное.
Гость
19 минут
Уже говорил - раз проблема в звуке, надо поезда оснащать дополнительными системами сигнализации - стробоскопом там каким-нибудь, светомузыкой, цветным дымом. Чтобы человек даже в наушниках мог со спины увидеть, что приближается поезд, и отскочить. Еще спереди на эти страшные металлические решетки смерти надо бампер надевать предельно мягкий, надувной какой-нибудь или резиновый, для снижения серьезности травм. И с таким расчетом чтобы человека откидывало в сторону, а не затягивало под колеса. Но проще конечно на этом экономить по принципу "бабы еще нарожают", как и на разделителях.
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