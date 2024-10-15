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Происшествия «Схватили ведра с водой»: в новосибирской многоэтажке вспыхнул балкон — тушить огонь помогали очевидцы

«Схватили ведра с водой»: в новосибирской многоэтажке вспыхнул балкон — тушить огонь помогали очевидцы

В МЧС рассказали подробности пожара. Он произошел в августе

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5 комментариев

Как сообщали в соцсетях, пожар произошел на улице Выборная

В Новосибирске в августе произошел пожар в многоэтажке. Выяснилось, что тушить огонь помогали очевидцы — об этом завили в МЧС России.

Как сообщили в телеграм-канале ведомства, инцидент случился 19 августа. Из-за непотушенной сигареты на десятом этаже здания загорелся балкон.

По данным ведомства, дым увидела с улицы 16-летняя девушка: она забежала в подъезд и начала стучать в квартиры, оповещая владельцев. Ей решила помочь 34-летняя местная жительница.

— Вместе они достучались до пожилого хозяина горящего жилища, схватили ведра с водой и начали тушить огонь, — рассказали в ведомстве.

Пожар ликвидировали восемь сотрудников и три единицы техники МЧС России, в результате возгорания никто не пострадал. В ведомстве отметили, что благодаря сибирячкам в здании удалось избежать дальнейшего распространения огня и более тяжелых последствий.

19 августа в соцсетях Новосибирска сообщалось о пожаре на улице Выборная — там загорелась квартира на десятом этаже дома. В МЧС объясняли, что на балконе горели вещи, площадь пожара составила 4 квадратных метра.

Недавно в Новосибирской области сгорел частный дом. Место происшествия попало на видео.

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Комментарии
5
152520992
5 минут
Курить вредно
28131500
23 минуты
Сам себе окурок кинул?
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