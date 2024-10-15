18-летняя девушка из Бердска погибла на Алтае — тургруппа попала под камнепад

Сегодня на место происшествия выдвинулась группа спасателей МЧС России Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Спасатели МЧС России эвакуируют тургруппу в Республике Алтай. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по Республике Алтай.

14 октября в районе устья реки Кысхыштубег Улаганского района зарегистрированная туристическая группа из 12 человек попала под камнепад.

— На месте погибла 18-летняя девушка из Бердска. Еще двое получили травмы, — говорится в сообщении. — Вчера до наступления темноты спасателям удалось эвакуировать одну из пострадавших, она шла самостоятельно с другими членами группы навстречу специалистам МЧС России.