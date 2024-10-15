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Происшествия 18-летняя девушка из Бердска погибла на Алтае — тургруппа попала под камнепад

18-летняя девушка из Бердска погибла на Алтае — тургруппа попала под камнепад

Еще двое туристов получили травмы

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2 комментария

Сегодня на место происшествия выдвинулась группа спасателей МЧС России 

Спасатели МЧС России эвакуируют тургруппу в Республике Алтай. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по Республике Алтай.

14 октября в районе устья реки Кысхыштубег Улаганского района зарегистрированная туристическая группа из 12 человек попала под камнепад.

— На месте погибла 18-летняя девушка из Бердска.  Еще двое получили травмы, — говорится в сообщении. — Вчера до наступления темноты спасателям удалось эвакуировать одну из пострадавших, она шла самостоятельно с другими членами группы навстречу специалистам МЧС России.

Если вам известны обстоятельства этой трагедии, то сообщите об этом в редакцию НГС.

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Ее доставили в Акташскую больницу с травмой головы. Сегодня на место происшествия выдвинулась группа спасателей МЧС России — 9 человек и 2 единицы техники.

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Республика Алтай Камнепад МЧС России Бердск
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Комментарии
2
Гость
27 минут
В существующих реалиях схлопнувшегося туризма алТАЙ и ТАЙланд очень хорошие места для отдыха, но и там и там возможен сход горных пород. При сходе оползня на острове Пхукет в Таиланде погибли мужчина и женщина с российским гражданством, 23 августа.
Гость
23 минуты
В природе от этого сложно застраховаться, но вот в построенном человеком можно, если исключать корр
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