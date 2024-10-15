«Без признаков жизни»: в Кузбассе нашли пропавшего при обрушении породы на разрезе машиниста

В поисковой операции участвовали коллеги пропавшего Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Спасатели и работники разреза «Моховский» в Кузбассе больше трех дней разгребали завал в поисках сотрудника предприятия, пропавшего при обрушении породы. 14 октября тело погибшего было найдено, сообщили в NGS42.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

— Тело второго горняка обнаружено под завалами без признаков жизни, — говорится в релизе. Погибшему было 59 лет.

— Компания окажет семье погибшего горняка необходимую помощь, — сообщили NGS42.RU в пресс-службе организации.

Известно, что в ночь на 10 октября на разрезе при обрушении породы пропали два сотрудника предприятия. Одного из них удалось оперативно спасти.

Сообщалось, что в центре смещения горной породы оказались работающие на предприятии бульдозер и буровая установка. Техника с работниками провалилась и оказалась под завалами. Все, что известно о происшествии, корреспонденты собрали в отдельном материале.

Моховский угольный разрез входит в состав второй по объему добычи угольной компании «Кузбассразрезуголь». В число ее активов в Кемеровской области входят две шахты («Байкамская» и «Алексиевская») и шесть разрезов («Кедровский», «Бачатский», «Моховский», «Краснобродский», «Талдинский» и «Калтанский»). Гендиректором КРУ является Станислав Матва. По сведениям сервиса «Контур.Фокус», в прошлом году АО «УК „Кузбассразрезуголь“» показало выручку в 431,5 миллиарда рублей и чистую прибыль в 121,7 миллиарда.