Последствия урагана: на Затулинке дерево упало на офис Сбербанка и перекрыло дорогу — видео

Местные жители отмечают, что дерево упало еще 12 октября Источник: Типичная Затулинка / Vk.com











В Затулинском жилмассиве Новосибирска 12 октября дерево упало на офис Сбербанка. Видео опубликовала местная жительница в сообществе «Типичная Затулинка» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел на улице Зорге, 269. На опубликованном ролике видно, что верхушка дерева зацепилась за крышу офиса Сбербанка, а остальная часть ствола повисла прямо над парковкой. Местные жители уточняют, что дерево в таком положении заметили утром 12 октября. На момент публикации его еще не убрали.

Источник: Типичная Затулинка / Vk.com

Читательница НГС Виктория обратилась с жалобой в службу спасения 112 13 октября. Заявку на уборку дерева передали в «Единую диспетчерскую службу Новосибирска».

— Они позвонили и сказали, что только завтра передадут информацию в администрацию Кировского района, чтобы дерево убрали, — уточнила Виктория.

Добавим, что на опубликованном ролике также видно несколько упавших рядом деревьев.

Редакция НГС направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прояснить ситуацию.