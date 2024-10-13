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Происшествия Последствия урагана: на Затулинке дерево упало на офис Сбербанка и перекрыло дорогу — видео

Последствия урагана: на Затулинке дерево упало на офис Сбербанка и перекрыло дорогу — видео

Ствол не убирают более суток

1 360
14 комментариев

Местные жители отмечают, что дерево упало еще 12 октября

В Затулинском жилмассиве Новосибирска 12 октября дерево упало на офис Сбербанка. Видео опубликовала местная жительница в сообществе «Типичная Затулинка» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел на улице Зорге, 269. На опубликованном ролике видно, что верхушка дерева зацепилась за крышу офиса Сбербанка, а остальная часть ствола повисла прямо над парковкой. Местные жители уточняют, что дерево в таком положении заметили утром 12 октября. На момент публикации его еще не убрали.

Читательница НГС Виктория обратилась с жалобой в службу спасения 112 13 октября. Заявку на уборку дерева передали в «Единую диспетчерскую службу Новосибирска».

— Они позвонили и сказали, что только завтра передадут информацию в администрацию Кировского района, чтобы дерево убрали, — уточнила Виктория.

Добавим, что на опубликованном ролике также видно несколько упавших рядом деревьев.

Редакция НГС направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прояснить ситуацию.

Ранее на стройке в Новосибирске из-за сильного порыва ветра сорвалась люлька.

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Комментарии
14
Гость33333
1 час
А администрации Кировского района на упавшие деревья вообще все равно. Уже второй месяц висит сломанная ветка тополя над асфальтированной пешеходной тропинкой и им вообще ровно на это, куда только обращения не оставляли.
С левого берега
27 минут
Жду максимально гневной реакции самого Германа Грефа!
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