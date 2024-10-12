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Происшествия Рабочие резко запрыгнули в окна: на стройке в Новосибирске сорвалась люлька

Рабочие резко запрыгнули в окна: на стройке в Новосибирске сорвалась люлька

Причиной стал резкий порыв ветра

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Люлька наклонилась

В Новосибирске на стройке сегодня, 12 октября, сорвалась люлька. Об этом рассказал читатель НГС.

— Рабочие резким броском ретировались в оконный проем. Благо никто не пострадал, — рассказал читатель НГС.

Инцидент произошел в строящемся здании в ЖК 19/56. Застройщик — ООО «Телецентр». Как рассказал НГС руководитель отдела продаж проекта 19/56 Ренат, в люльке никого не было, когда она наклонилась. Причиной стал ветер.

— В результате непредсказуемого и очень сильного порыва ветра люлька дестабилизировалась, что привело к тому, что она наклонилась. В этот момент в ней людей не было. Угрозы жизни и здоровью как сотрудников объекта, так и жителей соседних домов нет. Ответственность с себя не снимаем, — рассказал сотрудник.

На этом объекте работала подрядная организация. Сейчас работа приостановлена до наступления более благоприятных условий.

В Новосибирске сегодня ветер сносит крыши и ломает деревья. НГС ведет онлайн-трансляцию.

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В Новосибирске на стройке сегодня, 12 октября, сорвалась люлька. Об этом рассказал читатель НГС. Инцидент произошел в строящемся здании в ЖК 1956. Как рассказал НГС руководитель отдела продаж проекта 19/56 Ренат, в люльке никого не было, когда она наклонилась. Причиной стал ветер. Сейчас работа приостановлена до наступления более благоприятных условий.

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Комментарии
1
Гость
1 минута
То ли очевидец, то ли руководитель отдела продаж, но кто-то из них .. пи.. говорит неправду.
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