В Ингушетии машину полицейских расстреляли на федеральной трассе. Погибли трое

Первые минуты после ЧП Источник: Baza / T.me

В Ингушетии расстреляли машину представителей Центра противодействия экстремизму. Погибли три человека, один из них — полицейский, сообщили РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Как уточняет телеграм-канал Baza, всё произошло на въезде в столицу республики Магас. В расстрелянной машине, предположительно, находился заместитель руководителя Центра «Э» по Республике Ингушетия Адам Хамхоев. Он не пострадал.

В машине находился замглавы Центра по противодействую экстремизму Источник: SHOT / T.me

По данным SHOT, стрелков было трое. Они передвигались на ВАЗ-21099. Автомобиль обнаружили в нескольких километрах от места инцидента, в поселке Майский. Преступники подожгли машину и скрылись в неизвестном направлении.

Автомобиль, в котором находились стрелки, подожгли Источник: SHOT / T.me









