В Ингушетии машину полицейских расстреляли на федеральной трассе. Погибли трое

В Ингушетии расстреляли машину представителей Центра противодействия экстремизму. Погибли три человека, один из них — полицейский, сообщили РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
Как уточняет телеграм-канал Baza, всё произошло на въезде в столицу республики Магас. В расстрелянной машине, предположительно, находился заместитель руководителя Центра «Э» по Республике Ингушетия Адам Хамхоев. Он не пострадал.
По данным SHOT, стрелков было трое. Они передвигались на ВАЗ-21099. Автомобиль обнаружили в нескольких километрах от места инцидента, в поселке Майский. Преступники подожгли машину и скрылись в неизвестном направлении.
В Ингушетии объявили план «Перехват», сообщает SHOT. Официальной информации о произошедшем пока не было.