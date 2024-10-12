НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-2°

пасмурно, снег

ощущается как -8

6 м/c,

с-в.

 749мм 54%
Подробнее
0 Пробки
USD 96,07
EUR 105,11

Новосибирцев ждут -13 градусов и порывы ветра до 20 м/с

Дом сползает в реку
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Вата в лёгких
Дубайский шоколад из тик-тока
Репортаж из нового трамвая
Новости в Telegram
Происшествия В Ингушетии машину полицейских расстреляли на федеральной трассе. Погибли трое

В Ингушетии машину полицейских расстреляли на федеральной трассе. Погибли трое

Преступники подожгли свое авто и сбежали

249
Написать комментарий

Первые минуты после ЧП

В Ингушетии расстреляли машину представителей Центра противодействия экстремизму. Погибли три человека, один из них — полицейский, сообщили РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Как уточняет телеграм-канал Baza, всё произошло на въезде в столицу республики Магас. В расстрелянной машине, предположительно, находился заместитель руководителя Центра «Э» по Республике Ингушетия Адам Хамхоев. Он не пострадал.

В машине находился замглавы Центра по противодействую экстремизму

По данным SHOT, стрелков было трое. Они передвигались на ВАЗ-21099. Автомобиль обнаружили в нескольких километрах от места инцидента, в поселке Майский. Преступники подожгли машину и скрылись в неизвестном направлении.

Автомобиль, в котором находились стрелки, подожгли

В Ингушетии объявили план «Перехват», сообщает SHOT. Официальной информации о произошедшем пока не было.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Будто там коровы стоят»: дизайнер и блогер Артемий Лебедев высказался про туалет
Артемий Лебедев
дизайнер, блогер
Мнение
«Закройте эти страницы»: журналистка НГС несколько дней изучала живодёрские каналы — почему так делать не надо
Анонимное мнение
Мнение
«В 90-е это никого не удивляло»: журналистка НГС — о том, как ходила на поводке по Новосибирску и мяукала в школе
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
50 тысяч на четверых: как семья провела бюджетный отпуск на озерах Казахстана — инструкция
Анонимное мнение
Мнение
40 лет выдержки: журналист НГС посмотрел «Мегалополис» — чем цепляет раскритикованный долгострой автора «Крёстного отца»
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Ксения,38

Гостевой Гость,48

Максим,38

Ольга,45

Алексей,21

Татьяна,49

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление