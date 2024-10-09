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Происшествия эксклюзив Отправила сообщение тёте перед смертью: что известно о суициде 11-летней девочки в Новосибирской области

Отправила сообщение тёте перед смертью: что известно о суициде 11-летней девочки в Новосибирской области

Новосибирская школьница перед смертью искала информацию о суициде

2 685
13 комментариев

В причинах страшного поступка девочки разбираются следователи СК

В Новосибирской области близкие семьи погибшей 11-летней девочки из Болотнинского района заявили, что перед суицидом она написала сообщение тете.

— У нее был комплекс неполноценности, она не принимала свою внешность: была крупной девочкой, широкой в кости, — рассказали корреспонденту НГС близкие семьи. — Самоубийство она долго планировала, искала информацию в интернете. Перед смертью написала тете сообщение в Telegram, но она прочитала его слишком поздно.

При этом и близкие семьи, и источник НГС в правоохранительных органах категорически отрицают, что девочка играла в какие-либо опасные игры, подталкивающие детей и подростков к суициду. Ранее информация о том, что девочка переписывалась с чат-ботом о суициде стала расходиться по соцсетям.

— Семья благополучная, ни на каких учетах не состояла, — рассказал источник НГС. — Девочку любили, заботились. Чат-боты, которые якобы призывают пойти и покончить с собой — это выдумки. Возможно, это так исказилась информация о том, что девочка искала способы совершения суицида в интернете.

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Редакция НГС приносит соболезнования семье погибшего ребенка.

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Комментарии
15
28131500
9 минут
Какая широкая кость? Кости у всех одинаковые.
velius
2 минуты
Мередит не хватает душевного тепла. Её мучают сомнения. Она входит в противоречие с теми ценностями, которые пропагандируются обществом. Её оскорбляют сверстники. Даже близкие люди относятся к ней враждебно. У Мередит возникает комплекс неполноценности... ("Учитель на замену")
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