«Мамочка, пожалуйста, не подходи»: очевидцы — о нападении на владельцев киоска в Новосибирске

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НГС узнал подробности конфликта

1 696
22 комментария

Конфликт произошел на улице Ельцовской

Минувшей ночью в Новосибирске компания мужчин избила владельцев киоска на улице Ельцовской. Как рассказала НГС сотрудница магазина, одним из участников конфликта был постоянным покупателем.

Девушка (попросила не указывать имя в публикации) работала в ночь с 5 на 6 октября, когда произошел конфликт. Она сообщила, что двое мужчин пришли в павильон, когда у нее оставалось 15 минут до закрытия. Они поинтересовались, имеется ли в магазине табак, на что сибирячка ответила, что сигареты не продаются.

— Остается пять минут до закрытия, я уже почти все подготовила, думаю, дверь закрою и пойду домой. Но нет: заходят уже втроем. С ними был постоялец нашего магазина, он к нам всегда заходил, доброжелательный. Но в этот раз он какой-то очень агрессивный был, не знаю почему, — уточнила девушка.

Между посетителями и продавцом завязался разговор, и компания вновь ушла из магазина. Затем, по словам девушки, один из мужчин — постоянный покупатель — нецензурно выразился в ее адрес, после чего она позвонила руководству. Начальство сибирячки оказалось на месте через 7-10 минут после звонка.

— Я успела закрыть магазин и подготовить смену. По камерам посмотрели, я им (руководству, — прим.ред) объяснила. Думали, разговор отложится на завтра, так как ночь. Но не тут-то было. Начальница выходит на улицу, когда я закрываю магазин. Хотела прикрыть дверь и подошла к углу магазина, а там драка, — сказала девушка.

Почему начался конфликт, продавец не знает. Во время драки директор крикнул сибирячке, чтобы та нажала на тревожную кнопку, — девушка дополнительно позвонила сотрудникам охраны по телефону.

— Приехали два наряда. Шла драка, я была в магазине в шоковом состоянии. Мы еле как своих людей затащили в магазин, дверь закрыли, — вспоминает девушка. — В момент, когда я разговариваю с мамой, поворачиваюсь, и врываются эти мужчины. Оказывается, директор думал, что подошел наш человек, и дверь открыл. А они влетают.

По словам девушки, после этого на место прибыла служба охраны. Сибирячка решила уйти домой, а позже ее отвезли в полицию для дачи объяснений.

О том, что происходило в ночь конфликта, также рассказала НГС мать сибирячки. Она сообщила, что магазин обычно работает до 24:00 часов. Женщина гуляла по улице с собаками и зашла домой, когда ей позвонила дочь.

— Она мне звонит в истерике: «Мамочка, пожалуйста, не подходи». Голос дрожит. Я слышу, что ответственная за магазин с кем-то ругается, — вспоминает женщина.

Жительница Новосибирска предположила, что до начала конфликта ее дочь повысила голос в общении с покупателями, но заявила, что родственница не могла грубить — она в это не поверит. Посетители, по словам сибирячки, оскорбляли сотрудницу в магазине.

Сама продавец объяснила НГС, что один из участников конфликта — постоянный посетить — никогда в ее смены не проявлял агрессию. Она также добавила, что после происшествия ее начальство доставили в больницу.

— Более-менее все живы и здоровы, — сказала девушка. — Я начальницу сегодня видела в магазине, с ней стояла, разговаривала, спрашивала, как ее самочувствие.

Напомним, в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области рассказали, что сообщение о происшествии поступало в отдел полиции. На место выезжали сотрудники, участники конфликта были установлены и опрошены.

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Комментарии
22
alippa
46 минут
ПОСТОЯ́ЛЕЦ, (Разг.) Жилец, съемщик жилого помещения, номера гостиницы© Киоск поссорился со своим постояльцем?)))
Гость
35 минут
Z-граждан корежит сейчас. Как-то не сходиться реальность с ожиданиями про которые им говорят по телевизору.
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