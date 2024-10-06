НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+13°

пасмурно, без осадков

ощущается как +12

1 м/c,

ю-в.

 748мм 45%
Подробнее
2 Пробки
USD 94,87
EUR 104,74

Что обсуждали новосибирцы на этой неделе

Чиновницу записали в автохамы
Лайфхаки для уютного дома
Кладбище трамваев
Иски на 100 миллионов
Новости в Telegram
Контрактник исчез по дороге на СВО
Происшествия Умер актер, сыгравший «народного депутата» Виталия Наливкина: всё, что известно о причинах случившегося

Умер актер, сыгравший «народного депутата» Виталия Наливкина: всё, что известно о причинах случившегося

Он испытывал серьезные проблемы со здоровьем и деньгами

1 170
8 комментариев

Актер переживал из-за окончания съемок

Актер Андрей Неретин, известный по роли вымышленного главы исполнительного комитета Уссурийского района Виталия Наливкина в шоу на YouTube-канале BARAKuda, скончался на 49-м году жизни. Продюсер проекта Андрей Клочков подтвердил информацию об этом коллегам из VLADIVOSTOK1.RU.

Сатирическое шоу Андрея Неретина про Виталия Наливкина стартовало в 2019 году, приостанавливалось в 2022-м. Актеры, сценаристы и режиссер Андрей Клочков высмеивали недостатки власти. Некоторые серии набирали по 6 миллионов просмотров.

Точная причина смерти пока неизвестна. По предварительным данным, это мог быть оторвавшийся тромб, пишет Mash. Baza уточняет, что он пил несколько дней.

У Андрея Неретина действительно были проблемы со здоровьем, которые продолжались несколько лет. Он упал с лестницы и серьезно повредил ногу в 2022 году. Тазобедренный сустав начал разрушаться, и в какой-то момент артист почти перестал ходить.

Неретин остался без денег и работы, поэтому поселился в бараке. В недавних роликах даже просили о финансовой помощи, чтобы помочь с операцией и съемной квартирой. Неравнодушные подписчики собрали для кумира 100 тысяч рублей. Этого хватило, чтобы прооперировать актера.

«Наливкин» шел на поправку

4 октября появилось видео, в котором актер заявил об окончании своей карьеры, ссылаясь на угрозы и давление на себя и команду.

Это видео с обращением об окончании съемок появилось 4 октября

По данным Shot, недавно Неретину предложили роль в кино. Он должен был сняться в триллере, чему был очень рад. Состоятся ли съемки без него, неизвестно.

Авторы проекта переживают не только из-за потери главного актера. Сегодня, 6 октября, стало известно, что режиссера Андрея Клочкова и продюсера Семена Вавилова обвиняют в уголовном преступлении — изготовлении взрывчатых веществ группой лиц по сговору. Им грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

Вероятно речь идет о выпуске 2021 года, где «народный депутат» сделал вид, что взорвал автобусную остановку из гранатомета. После этого на авторов завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Несмотря на отсутствие реального ущерба, по месту их жительства прошли обыски. Окончательный приговор не вынесли до сих пор.

Подробнее о Андрее Неретине можно почитать в эксклюзивном интервью, которое он дал VLADIVOSTOK1.RU.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Cobalt & Nickel
49 минут
Завтра день рождения у другого актёра
жму 200
1 минута
праздник у пфр
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Проехали вдвоем 9000 км на авто. Подруги три недели колесили по Монголии и потратили всего 150 тысяч рублей
Анонимное мнение
Мнение
«Люди везде хотят жить комфортно»: сибирячка ужаснулась жизни в Барнауле — что заставило ее переехать в другой город
Анонимное мнение
Мнение
Вернулись в школу — подцепили корь и ветрянку. Вирусолог ответил, ждать ли вспышек «детских» болезней осенью и как себя защитить
Анонимное мнение
Мнение
Хитрый жук: возвращение того самого Бёртона в макабр-сиквеле «Битлджус»
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Вылетите из машины — водитель даже не подойдет»: журналистка НГС — о равнодушии тех, кто несет ответственность за вашу жизнь
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Июль,38

maksim_nsk,33

Artokman,38

AndrewLV,35

Артём Быков,35

Марьяна,33

Начать знакомиться
Объявления

Оформление документов для растаможки АВТО во Владивостоке

4 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление