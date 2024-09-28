Десятки погибших, поломанные деревья и разрушенные дома: по США прошелся ураган «Хелен» — кадры

Машины уходят под воду Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram











Ураган «Хелен» обрушился на Соединенные Штаты 26 сентября. Число жертв к 28 сентября приблизилось к 50. Показываем последствия бушующей стихии.

— «Хелен» продолжает обрушивать свою ярость на Юго-Восток, в результате чего погибло 49 человек во многих штатах, сравняв с землей населенные пункты после того, как исторический шторм обрушился на Флориду, — пишет CNN.

Дома уносит потоком воды Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram

Случаи гибели есть в Южной и Северной Каролине, Флориде, Джорджии и Вирджинии. Среди погибших трое пожарных, мама и ее месячные близнецы, а также 89-летняя женщина, на дом которой упало дерево, сообщает Associated Press.

Вода хлынула прямо в дом местного жителя Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Telegram

Урагану удалось разрушить дома, крепкие дубы. Есть риск прорыва двух плотин на озере Лур, передает channel 8. По данным USA Today, более 70 тысяч человек эвакуируют.

Сход селевого потока в Северной Каролине Источник: Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы / Vk.com