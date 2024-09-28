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Происшествия Десятки погибших, поломанные деревья и разрушенные дома: по США прошелся ураган «Хелен» — кадры

Десятки погибших, поломанные деревья и разрушенные дома: по США прошелся ураган «Хелен» — кадры

Тысячи человек эвакуируют

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2 комментария

Машины уходят под воду

Ураган «Хелен» обрушился на Соединенные Штаты 26 сентября. Число жертв к 28 сентября приблизилось к 50. Показываем последствия бушующей стихии.

— «Хелен» продолжает обрушивать свою ярость на Юго-Восток, в результате чего погибло 49 человек во многих штатах, сравняв с землей населенные пункты после того, как исторический шторм обрушился на Флориду, — пишет CNN.

Дома уносит потоком воды

Случаи гибели есть в Южной и Северной Каролине, Флориде, Джорджии и Вирджинии. Среди погибших трое пожарных, мама и ее месячные близнецы, а также 89-летняя женщина, на дом которой упало дерево, сообщает Associated Press.

Вода хлынула прямо в дом местного жителя

Урагану удалось разрушить дома, крепкие дубы. Есть риск прорыва двух плотин на озере Лур, передает channel 8. По данным USA Today, более 70 тысяч человек эвакуируют.

Сход селевого потока в Северной Каролине

Максимальная скорость ветра достигала 225 километров в час. Урагану «Хелен» присвоили четвертую категорию. Всего их пять.

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Комментарии
2
С левого берега
2 минуты
Нам их пожалеть и помочь? Эта сверхдержава справиться? Байдену расскажут что Флорида это штат США.?
Гость
5 минут
Воощее фиолетово! У нас свои катаклизьмы☝️
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