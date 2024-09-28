«Стены задрожали, думаю, ну всё — дроны»: репортаж из омской пятиэтажки, где прогремел взрыв

Все окна в квартире выбило Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU











Ранним утром жильцы пятиэтажки № 27а на проспекте Мира проснулись от взрыва. Стены дома затряслись, а некоторые услышали звук разбивающегося стекла. Люди в панике начали выходить на улицу, и увидели, что в одной из квартир на третьем этаже нет окон, а во дворе разбросана бытовая техника и личные вещи. Что говорят жильцы дома о происшествии и кто виноват в случившемся — в репортаже NGS55.RU.

«Сплю я крепко, но всё равно услышала взрыв»

Дом № 27а — обычная хрущевка темно-красного цвета с облезшими стенами и разрушающимися подъездами. Живут здесь по большей части люди старшего поколения. Ранним утром они проснулись от громкого взрыва. Спросонья многие подумали, что дом атакуют беспилотники.

Это подъезд, в котором находится взорвавшаяся квартира Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU











— Сплю я крепко, но всё равно услышала взрыв. Стены задрожали, думаю, ну всё — дроны. Потом сама вышла на улицу, и там уже все стоят, — рассказала одна из жительниц дома.

Первоначальная версия происшествия — взрыв газа. Накануне дом обходили газовщики. У дверей подъездов до сих пор висят объявления от АО «Омскгоргаз» о плановой проверке квартир, назначенной на 26 сентября. Однако соседи уверяют, что хозяин взорвавшейся квартиры не пустил сотрудников компании в дом. Это косвенно подтверждает и квиток, лежащий в подъезде рядом с раскуроченной квартирой, в котором владельца просят предоставить специалистам доступ в жилье.

Вчера в дом приходили сотрудники газовой службы Источник: Екатерина Цыганова / NGS55.RU











После того как сегодняшним утром сотрудники МЧС проверили дом, людям разрешили вернуться обратно. Тогда стало понятно, что газ тут ни при чем: в квартире взорвался самогонный аппарат. Хозяин жилья — 61-летний Валерий, в квартире которого обнаружили два самогонных аппарата. По словам соседей, он занимается этим делом уже очень давно. Из-за случившегося мужчина получил ожоги рук, его сразу же увезли в больницу. Других пострадавших, к счастью, нет.

«Ваша собственность, сами и делайте»

Из-за взрыва больше всего пострадала смежная квартира в соседнем подъезде. В двух комнатах частично разрушились стены — огромные трещины пролегают по всей стене. Владелица жилья Татьяна обычно спит в этой комнате, но в этот раз она решила прилечь в зале на диване, поскольку ее муж был на работе в ночную смену.

Этот шкаф после взрыва упал и застрял в дверном проеме Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU











— Я еще сама в шоке. В 06:30 я слышу, что шкаф упал и застрял в дверях, я потом даже антресоль сняла — она бы упала. Я выскочила на балкон и посмотрела, что у соседа квартира без окон, без всего. Ну и вызвала всех: МЧС, газовую, пожарку. Я с ним [c соседом] никогда не пересекалась. Сама ходила к нему туда утром, два аппарата было самогонных, один в ванной, второй… кухня и зал у него совмещены, он там стоял, — рассказала женщина.

Владелица квартиры считает, что стена могла рухнуть прямо на нее Источник: Екатерина Цыганова / NGS55.RU

В квартире пострадали сразу две комнаты Источник: Екатерина Цыганова / NGS55.RU

Татьяна переживает о том, кто будет восстанавливать ее имущество. Сегодня в ее дом вереницами ходят сотрудники различных ведомств, в том числе и чиновники, но никто не говорит о помощи.

— Администрация отнекивается, говорят: «Ваша собственность, вы делайте». Я виновата, что мою собственность разрушили? Сказали: «Не заходите по возможности в комнату, может рухнуть». Вот у меня записано «Песцов — первый заместитель главы администрации Советского округа», он заходил. Я его спросила, а он сказал: «Ваша собственность, сами и делайте».

Куски штукатурки валяются по всей комнате Источник: Кирилл Башинский / NGS55.RU











Говорил: «Я повторяю судьбу Киркорова»

В этом доме хозяин самогонных аппаратов Валерий живет уже несколько десятков лет. Однако некоторые соседи не знают даже его имени. Одни говорят, что он всегда нелюдим и неприветлив, другие вовсе никогда не замечали его. Довольно хорошо мужчину знает его соседка Людмила Быкова, проживающая на втором этаже прямо под квартирой Валерия. У соседей не сильно добродушные отношения: около двух лет назад он затопил жилье женщины, но извиняться и добровольно оплачивать ущерб отказался. В итоге, по словам Людмилы, ей пришлось обратиться в суд, который обязал омича заплатить, но денег она так и не увидела.

Людмила рассказала, что последние полгода Валерий жил один. При этом время от времени он начинал жить с женщинами, но эти отношения всегда заканчивались одинаково.

— Дело в том, что он начинает бить своих жен. Последняя жена, Марина, у него была врачом, на Левом берегу терапевтом работала. Такая удивительная, тактичная, воспитанная, интеллигентная женщина. Он с ней прожил почти год. Мы все радовались, что он наконец-то нашел свою парочку, чтобы всех не беспокоил. Тамара Николаевна (соседка. — Прим. ред.) вызывала милицию, когда он ее [Марину] начал по полу таскать. Она кричала: «Помогите!». Мы вызвали полицию, полиция пришла, но Марина отказалась тогда писать заявление, он ее уговорил, на коленях стоял. Говорил: «Я повторяю судьбу Киркорова», ну в общем, какой-то бред, — рассказала женщина.

Квартира Людмилы тоже пострадала: на потолке в одной из комнат пошла трещина, в другой комнате на потолке отошел плинтус.

Женщину испугал взрыв Источник: Екатерина Цыганова / NGS55.RU

После произошедшего в квартиру Валерия приехала его сестра Наталья. Соседи рассказывают, что она пыталась уговорить соседей помочь ей вынести мусор, однако все отказались, поскольку плохо относятся к ее брату. Тогда женщина закрылась в квартире и начала выбрасывать мусор прямо в окна, точнее, в дыры, которые остались от них.

Во дворе валяется много мусора Источник: Екатерина Цыганова / NGS55.RU











Соседка Валерия по лестничной клетке не слышала момент взрыва. Она ничего не знает о мужчине, но говорит, что ей страшно жить рядом. Девушка считает, что подобное с любителями варить самогон может произойти в любой момент.

Происшествие прокомментировали и в мэрии Омска. Там рассказали, что жильцам дома ничего не угрожает. Эксперты СибАДИ уже провели на месте оценку. Проверку происшествия взяла на контроль и прокуратура Советского округа.