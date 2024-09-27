Отец признался, что не проветрил дом от дихлофоса: что известно об отравлении детей в Красноярском крае

В поселке Красная Сопка погибли не только дети, но и котенок Источник: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия / T.me











В деле об отравлении семьи в Красноярском крае, где погибли четверо детей, появились новые подробности. Следствие не торопится с выводами. Однако главная версия, что причиной смерти стали пары аэрозоля от насекомых, начинает подтверждаться. Вместе с семьей в доме жил котенок. Он погиб. Тело животного изучают и уже нашли следы дихлофоса.

— В ходе следствия следователями обнаружено на свалке местонахождение трупа котенка. Ветеринарной службой Красноярского края проведено вскрытие, изъяты образцы шерсти, внутренних органов, и, по предварительным данным, уже на шерсти котенка обнаружены вещества, входящие в состав инсектицидного средства, — рассказал руководитель управления криминалистики ГСУ СК России по Красноярскому краю Артем Кротов.

В СК рассказали новые подробности в деле о гибели детей Источник: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия / T.me

На допросе отец семейства рассказал, что дом плохо проветрили после обработки от насекомых.

— Все якобы вышли на улицу, отец побрызгал дома. Два часа они находились на улице, а потом зашли. Поскольку запаха не было в доме, он помещение не проветривал, — сообщили РИА Новости в СК.

Средства от насекомых, которые нашли в доме семьи Источник: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия











Мать дала похожие показания, подтвердив слова супруга.

— У них в доме была открыта небольшая форточка на кухне, потому что там стоит сетка, а помещение они не проветривали после обработки дихлофосом. После того, как зашли с улицы, они помещение не проветривали, — цитирует ТАСС собеседника в Следственном комитете.

Согласно инструкции, перед обработкой необходимо спрятать продукты питания и личные вещи, постельное белье. Если есть домашние животные, их следует вывести.

В тоже время в компании, производящей аэрозоль «Варан», которым опрыскивали дом пострадавшей семьи, заверили, что их продукция безопасная и не может стать причиной смерти людей.

— За долгие годы выпуска и использования подтвердили свою высокую эффективность, качество и безопасность, — сообщили в компании в беседе с коллегами из NGS24.RU.

По словам производителя, в аэрозоле достаточно концентрации активных компонентов для борьбы с насекомыми, но причинить серьезный вред человеку при правильном использовании они не могут.

Изначально главной версией следствия было пищевое отравление. Накануне семья ужинала пельменями и курицей из местного магазина. Продукцию изъяли из торговой точки. В ней не обнаружили отравы. Во время проверки искали кадмий, свинец, мышьяк, нитрит и ртуть.

Что известно о трагедии в Красноярском крае Источник: NGS24.RU