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Происшествия «Едва не угробил людей на встречке»: на видео попал опасный маневр водителя рядом с мэрией

«Едва не угробил людей на встречке»: на видео попал опасный маневр водителя рядом с мэрией

Toyota Camry неожиданно выехала с Красного проспекта на Депутатскую

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2 комментария

Водитель пересек двойную сплошную и едва не устроил ДТП на Красном проспекте

В Новосибирске на видео попал опасный маневр черной Toyota Camry. Чтобы сэкономить время, водитель тонированного седана пересек двойную сплошную около здания мэрии.

Инцидент произошел 24 сентября около 12.20 перед зданием мэрии Новосибирска. Нарушение зафиксировали камеры наблюдения «Электронного города».

На кадрах можно заметить, что автомобиль резко поворачивает с Красного проспекта на Депутатскую, через сплошную линию разметки, чудом избежав столкновения с машинами на встречной полосе.

— Седан нашёл короткий путь с Красного проспекта на Депутатскую к зданию мэрии, едва не угробив людей, находящихся на встречных полосах движения, — отмечают очевидцы в сообществе «АСТ-54 Black».

— Водителю следовало развернуться на перекрестке, чтобы не создавать аварийную ситуацию, — отмечает автоэксперт Вячеслав Ашурков, руководитель ФАР в Новосибирске. —Пересечение двойной сплошной грозит штрафом до 1500 рублей. Однако этот маневр можно так же интерпретировать как движение по встречной полосе, тогда водителю может грозить наказание вплоть до лишения права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев.

В начале сентября водитель автобуса №227 в Новосибирске нарушил правила дорожного движения, объясняя это тем, что торопится.

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Комментарии
2
Гость
8 минут
а это не лишение прав . поворот через сплошную это ШТРАФ !!! на который еще и скидка 50% от государства, да он нарушил, штрафуйте его, для него это просто ПЛАТНЫЙ поворот, да и выполнил он его аккуратно.
Гость
2 минуты
Он сегодня уже выделывал пируэты на пересечении советской и вокзальной магистрали
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