«Шла не по переходу»: сибирячку утром насмерть сбили на съезде с площади Труда

Водитель «Хёндэ-Солярис» насмерть сбил 88-летнюю женщину. ДТП произошло сегодня, 20 сентября, в 06:05 на съезде с площади Труда.
— 39-летний водитель на «Хёндэ-Солярис» двигался по улице Широкая со стороны площади Труда в сторону улицы Котовского. Напротив дома 1/1 по улице Широкая совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, — объяснили в Госавтоинспекции Новосибирска.
88-летняя пострадавшая скончалась от полученных травм в медицинском учреждении. Сейчас полиция проводит проверку.