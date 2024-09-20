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Происшествия «Шла не по переходу»: сибирячку утром насмерть сбили на съезде с площади Труда

«Шла не по переходу»: сибирячку утром насмерть сбили на съезде с площади Труда

Пострадавшая скончалась в больнице

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31 комментарий

Скончалась 88-летняя пенсионерка

Водитель «Хёндэ-Солярис» насмерть сбил 88-летнюю женщину. ДТП произошло сегодня, 20 сентября, в 06:05 на съезде с площади Труда.

— 39-летний водитель на «Хёндэ-Солярис» двигался по улице Широкая со стороны площади Труда в сторону улицы Котовского. Напротив дома 1/1 по улице Широкая совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, — объяснили в Госавтоинспекции Новосибирска.

88-летняя пострадавшая скончалась от полученных травм в медицинском учреждении. Сейчас полиция проводит проверку.

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ДТП ДТП в Новосибирске Пешеходный переход Площадь Труда
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Комментарии
32
styil
36 минут
пешеходы, благодаря политике "пешеход всегда прав", творят дичь на дорогах - никому до этого нет дела, а водителей упорно садят в тюрьмы за "владение предметом повышенной опасности"
belka923
35 минут
какая острая нужда выгнала ее в 6 ч из дома. еще и вне перехода бежала
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