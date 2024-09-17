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Происшествия Восемь человек погибли, более двух тысяч пострадали: в Ливане массово взрываются пейджеры

Восемь человек погибли, более двух тысяч пострадали: в Ливане массово взрываются пейджеры

В «Хезболле» возложили ответственность за происходящее на Израиль

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55 комментариев

Пострадавших принимают более ста медучреждений республики

По меньшей мере восемь человек погибли, около 2,8 тысячи ранены из-за взрывов пейджеров в Ливане, сообщает министр здравоохранения республики. Происходящее — результат кибератаки со стороны израильских военных, передает телеканал Al Jazeera. Сообщается, что военным удалось взломать портативные рации, которыми пользуются члены «Хезболлы», вызвав детонацию.

Среди погибших от атаки — девочка и два сторонника «Хезболлы», сообщили в организации. Ранение получил посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани, передает издание Mehr. Угрозы его жизни нет.

Более 170 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, передает Минздрав республики. Раненых приняли более ста больниц.

Движение «Хезболла» назвало происходящее «преступной агрессией» и заявило, что последует «справедливый ответ». В «Хезболле» сообщили, что из-за взрывов пейджеров погибли и пострадали мирные жители.

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Взрыв Ливан Израиль Погибли Пострадали
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Комментарии
55
Grape Reflection 🍇
17 сентября 2024, 23:49
Поясните, Хезболла это террористическая организация или дружественная, а то я запутался
За державу обидно!
18 сентября 2024, 00:34
До чего ж дошёл прогресс?! А где гарантия ,что у нас по РФ телефоны не заряжены и в нужный момент не начнут вот также массово "ломаться" и...Ведь у нас в торговле телефонами бардак и завозят их отовсюду. Да ладно телефон,а если телевизор SMART или монитор компьютера ,например, в госучереждении ???? Интересно ,что дальше ?
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