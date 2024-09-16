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Происшествия Новосибирец попал в больницу после того, как залез под вагон поезда — тронувшийся состав повредил ему пальцы

Новосибирец попал в больницу после того, как залез под вагон поезда — тронувшийся состав повредил ему пальцы

Инцидент случился накануне

1 027
10 комментариев

Мужчина получил травмы пальцев правой кисти

Житель Новосибирской области оказался в больнице после того, как подлез под вагон грузового поезда. Тронувшийся состав повредил мужчине пальцы, сообщили в транспортной полиции Сибири.

По информации ведомства, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть ЛО МВД России на станции Инская накануне вечером. Инцидент случился на станции Евсино.

Транспортные полицейские установили, что мужчина пересекал железную дорогу и подлез под вагон.

— В этот момент состав начал движение, — объяснили в ведомстве.

Сибиряка с травмами пальцев правой кисти доставили в медучреждение для оказания помощи. Им оказался 39-летний житель Искитимского района.

В начале сентября в Новосибирске электричка насмерть сбила женщину. Трагедия случилась на станции Матвеевка.

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Поезд Транспортная полиция Новосибирская область Грузовой поезд
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Комментарии
10
Grape Reflection 🍇
16 сентября 2024, 19:35
Спорим, что это не кандидат наук?
Голая правда
16 сентября 2024, 19:58
39 лет. Ползет по ЖД путям, красава. Перед этим выпил чая.
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