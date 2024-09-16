Новосибирец попал в больницу после того, как залез под вагон поезда — тронувшийся состав повредил ему пальцы

Житель Новосибирской области оказался в больнице после того, как подлез под вагон грузового поезда. Тронувшийся состав повредил мужчине пальцы, сообщили в транспортной полиции Сибири.
По информации ведомства, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть ЛО МВД России на станции Инская накануне вечером. Инцидент случился на станции Евсино.
Транспортные полицейские установили, что мужчина пересекал железную дорогу и подлез под вагон.
— В этот момент состав начал движение, — объяснили в ведомстве.
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