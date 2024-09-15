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Происшествия В Египте перевернулся автобус с туристами. Более 20 россиян попали в больницу

В Египте перевернулся автобус с туристами. Более 20 россиян попали в больницу

Водителя задержали

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1 комментарий

Автобус ехал из Шарм-эш-Шейха

В Египте случилось ДТП, в котором пострадали российские туристы. Об аварии сообщает местное издание Cairo24 со ссылкой на источник.

Туристический автобус перевернулся на трассе Суэц-Каир. Он следовал из Шарм-эш-Шейха.

В транспорте находились 43 туриста. По данным источника, пострадали 21 россиянин, девять граждан Италии, 11 граждан Турции и два англичанина. Их госпитализировали в в больницу в Суэце.

Пострадавшие получили травмы от легкой до средней степени тяжести, им оказывается медицинская помощь. Погибших нет.

— Были вызваны все медицинские бригады и предоставлены все необходимые материалы и медикаменты для оказания лечебных услуг в Суэцком медицинском комплексе, — сообщает издание.

Египетские СМИ передают, что водителя автобуса задержали, чтобы допросить.

Выясняются причины ДТП. По предварительным данным, авария могла случится из-за превышения скорости. Еще одна версия — техническая неисправность.

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Авария ДТП Египет Пострадали туристы Авария с автобусом
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Комментарии
1
Гость
15 сентября 2024, 07:39
В Египте ездить очень опасно. Дороги там узкие и извилистые, а водители носятся как угорелые. Да еще и едут как правило, на экскурсии ночью. Реально страшно было, когда ездили из Хургады в Луксор.
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