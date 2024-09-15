В Египте перевернулся автобус с туристами. Более 20 россиян попали в больницу

Автобус ехал из Шарм-эш-Шейха Источник: cairo24.com











В Египте случилось ДТП, в котором пострадали российские туристы. Об аварии сообщает местное издание Cairo24 со ссылкой на источник.

Туристический автобус перевернулся на трассе Суэц-Каир. Он следовал из Шарм-эш-Шейха.

В транспорте находились 43 туриста. По данным источника, пострадали 21 россиянин, девять граждан Италии, 11 граждан Турции и два англичанина. Их госпитализировали в в больницу в Суэце.

Источник: shot_shot / T.me











Пострадавшие получили травмы от легкой до средней степени тяжести, им оказывается медицинская помощь. Погибших нет.

— Были вызваны все медицинские бригады и предоставлены все необходимые материалы и медикаменты для оказания лечебных услуг в Суэцком медицинском комплексе, — сообщает издание.

Египетские СМИ передают, что водителя автобуса задержали, чтобы допросить.