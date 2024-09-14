Огромный столб дыма: возле «Сибирского молла» произошёл пожар — видео

Недалеко от ТРЦ «Сибирский молл» в Новосибирске произошёл пожар. Об этом в субботу сообщил читатель НГС. Судя по видео, столб дыма поднимается из частного сектора. Возгорание началось около 13:00, добавил читатель.
Очевидец предполагает, что загорелось здание в частном секторе около ЖК «Закаменский».
В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области уточнили, что возгорание произошло по адресу 4-я Кирпичная горка, 41а. По данным ведомства, загорелся двухэтажный деревянный дом размером 5х8. Горела также баня из бруса. Спасатели ликвидировали угрозу распространения огня на соседние постройки.
В результате возгорания никто не пострадал, два человека эвакуировались самостоятельно. Площадь пожара составила 49 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали за 17 минут, на месте работают 12 человек и три единицы техники.