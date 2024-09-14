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Пожар у ТРЦ «Сибирский молл»

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Происшествия Огромный столб дыма: возле «Сибирского молла» произошёл пожар — видео

Огромный столб дыма: возле «Сибирского молла» произошёл пожар — видео

Подробности уточняются

1 335
4 комментария

Столб дыма виден издалека

Недалеко от ТРЦ «Сибирский молл» в Новосибирске произошёл пожар. Об этом в субботу сообщил читатель НГС. Судя по видео, столб дыма поднимается из частного сектора. Возгорание началось около 13:00, добавил читатель.

Загорелся частный дом

Очевидец предполагает, что загорелось здание в частном секторе около ЖК «Закаменский».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области уточнили, что возгорание произошло по адресу 4-я Кирпичная горка, 41а. По данным ведомства, загорелся двухэтажный деревянный дом размером 5х8. Горела также баня из бруса. Спасатели ликвидировали угрозу распространения огня на соседние постройки.

В результате возгорания никто не пострадал, два человека эвакуировались самостоятельно. Площадь пожара составила 49 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали за 17 минут, на месте работают 12 человек и три единицы техники.

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Комментарии
4
Гость
14 сентября 2024, 13:36
Сильно горело.
Гость
14 сентября 2024, 13:36
----------------------- у зеленского длинные руки-------------------------
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