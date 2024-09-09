«Решили выяснить, кто прав»: в центре Новосибирска подрались два водителя — видео

На видео мужчина в розовой футболке, джинсах и светлой кепке толкает и ударяет своего оппонента Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram











В центре Новосибирска на проспекте Димитрова подрались двое мужчин. Видео опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black» очевидцы.

— На проспекте Димитрова двое мужчин решили на кулаках выяснить кто прав, а кто нет, — отметили в группе.

Дерущихся пытались разнять Источник: «АСТ-54 Black» / Telegram

На видео мужчина в розовой футболке, джинсах и светлой кепке толкает и бьет своего оппонента. Тот падает, а затем встает. К ним подходит еще один мужчина и пытается разнять.

Корреспондент НГС направила запрос в ГАИ по городу Новосибирску и пресс-службу ГУ МВД с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее НГС писал о том, что в элитном фитнес-клубе Новосибирска подрались дамы. Разбирательство дошло до драки, в дело вмешалась полиция.