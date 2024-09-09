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Происшествия подробности «Решили выяснить, кто прав»: в центре Новосибирска подрались два водителя — видео

«Решили выяснить, кто прав»: в центре Новосибирска подрались два водителя — видео

Мужчины устроили потасовку на проезжей части, их пытались разнять

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14 комментариев

На видео мужчина в розовой футболке, джинсах и светлой кепке толкает и ударяет своего оппонента

В центре Новосибирска на проспекте Димитрова подрались двое мужчин. Видео опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black» очевидцы.

— На проспекте Димитрова двое мужчин решили на кулаках выяснить кто прав, а кто нет, — отметили в группе.

Дерущихся пытались разнять

На видео мужчина в розовой футболке, джинсах и светлой кепке толкает и бьет своего оппонента. Тот падает, а затем встает. К ним подходит еще один мужчина и пытается разнять.

Корреспондент НГС направила запрос в ГАИ по городу Новосибирску и пресс-службу ГУ МВД с просьбой прокомментировать ситуацию.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Ранее НГС писал о том, что в элитном фитнес-клубе Новосибирска подрались дамы. Разбирательство дошло до драки, в дело вмешалась полиция.

Обновлено: В ГУ МВД России по Новосибирской области отметили, что заявлений в ведомство не поступало.

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Комментарии
14
солдат
9 сентября 2024, 10:15
Жесть ... страна с таким народом скатывается в штопор ...
Татьяна 53
9 сентября 2024, 10:14
После каждой статьи можно написать крылатое выражение Цицерона: "О времена, о нравы!"
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