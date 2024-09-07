«Просто пинает в спину ногой». В элитном фитнес-клубе Новосибирска дамы не поделили пуфик — дошло до драки, вмешалась полиция

Конфликт произошел 2 сентября, но реакции полиции и клуба до сих пор не последовало Источник: Читательница НГС, 2ГИС











Ольга ходит в фитнес-клуб Xfit на улице Кирова в Новосибирске уже три года — регулярно покупает годовые абонементы себе и членам семьи. Премиальный статус заведения, предполагает она, должен был стать гарантией безопасности и бережного отношения к клиентам. Но этого не произошло в случае конфликта, в который неожиданно для себя попала Ольга. В коридоре, как она рассказывает, на нее напала агрессивная посетительница, в результате Ольга получила травму и обратилась в полицию. НГС рассказывает подробности инцидента, в устранении которого, как считает пострадавшая, клуб остался безучастным.

«Уже уходя слышу, как она за мной бежит»

2 сентября Ольга как обычно пришла в Xfit, где занимается около трех лет. Абонементы сюда стоят недешево — 60-70 тысяч рублей за год. Такую сумму Ольга готова была платить, поскольку ходить сюда ей удобно. В небольшом холле у входной двери (в клубе проходит ремонт крыльца, поэтому временно посетители заходят через задний вход) у нее завязалась перепалка с другой посетительницей.

— Выхожу из бассейна в коридор, где эти пуфики стоят. Кладу свои вещи, снимаю бахилы. Параллельно я еще говорила по телефону с человеком по работе, и он был можно сказать свидетелем того, что я ни с кем больше не говорила, не позволяла себе что-то грубое сказать. А тут клиентка забегает, которая видимо опаздывала на групповой пилатес. Пройти чуть дальше, где тоже есть свободные пуфики, она не захотела, кинула вещи на мои, давай возмущаться, что я тут место заняла. Потом начала их расшвыривать, сдвигать, все так раздраженно. А потом начинает меня просто толкать и пихать, — вспоминает Ольга.

На видео с камер наблюдения, которое она попросила у администратора, заметно, как женщина толкает Ольгу. Затем та, не выдержав, хватает сумку незнакомки и отшвыривает. После этого посетительница хватает и бросает в коридор небольшой рюкзачок Ольги. Из-за этого, как призналась она, внутри у нее разбилась дорогая косметика.

Камера не зафиксировала удар, который получила Ольга Источник: читательница НГС Ольга

Кульминация конфликта не попала на камеры. Ольга подбирает рюкзак и выходит из клуба:

— Там какие-то маты, выкрики были, но я на это не реагировала. Думаю, нафиг ее, взяла вещи и, уже уходя, слышу, как она за мной бежит. Потом она говорила, что якобы за своей сумкой побежала, но сумка у нее рядом с ней и лежала. Я разворачиваюсь, говорю ей, чтобы она угомонилась. И тут она меня просто пинает в спину ногой.

Ольга вспоминает, что упала с небольшой лестницы и почувствовала резкую боль в ноге, которая застряла между ступеньками. Свидетелем того, как она упала с крыльца, стали рабочие, ведущие неподалеку ремонтные работы.

Посетительница, напавшая на Ольгу, при этом как ни в чем не бывало пошла на групповые занятия. Подняться пострадавшей с крыльца помогли сотрудники клуба и администратор. Ольга решила вызвать полицию.

Реакция полиции и клуба

Как объясняет Ольга, уже после беседы с полицией она самостоятельно поехала в больницу. Там врачи выяснили, что у нее растяжение правого коленного сустава и ушиб правой голени (справка есть в распоряжении редакции). Травмы для нее серьезные, поскольку она занимается бегом и собиралась принимать участие в полумарафоне Раевича.

— Больно, конечно, пью таблетки, мажу колено и колю обезболивающие. Мне надо как-то быстро восстановиться, — отмечает она.

Приехавшая в тот день в клуб полиция попросила Ольгу составить заявление и изложила произошедшее. Объяснение взяли и у второй стороны — женщину вызвали с занятия.

— Она выходит и начинает говорить, что якобы она эту неадекватную попросила очень вежливо: «Девушка, пододвиньте вещи». Я в шоке, как можно так врать? Я уже потом, когда отдавала сотрудникам полиции заявление сказала: «Вы предупредите девушку о том, что за дачу ложных показаний есть уголовная ответственность». А та, даже не стесняясь при полиции, опять меня оскорбляет, мол, иди куда шла. Ну тут уже полиция вмешалась, сказала, что во всем будет разбираться участковый, — говорит Ольга.

Зарегистрировали ли ее заявление в полиции, Ольга точно не знает. Спустя четыре дня после конфликта с ней никто так и не связался.

Реакции она также ждала от руководства Xfit, но те конфликт, по ее мнению, решили замять.

Потасовка случилась в этом небольшой коридоре. Ссору, по словам Ольги, видел администратор, но в дело не вмешался Источник: Desert Rose / 2ГИС











— А потом я уже управляющему звоню и говорю: «Подскажите, почему вы не разбираетесь в такой ситуации?». Мне кажется, сервис-менеджер или управляющий должны как-то загладить этот инцидент. Я понимаю, если две женщины просто поцапались там где-то, но тут уже конкретно нападение, тут травмы и еще полиция привлекалась. Ну как можно это замять? А мне управляющий говорит, что мол, это не их проблемы. Якобы это мой конфликт, мои проблемы и мне самой надо разбираться. Почему такое отношение? Причем, сколько я хожу, сколько я денег в этом клубе оставила, — возмущается Ольга.

По мнению сибирячки, в конфликт обязательно должно вмешаться руководство клуба, поскольку она считает напавшую «неадекватной» посетительницей, которая может представлять угрозу для всех остальных.

Корреспондент НГС позвонила в Xfit и оставила свой номер, чтобы кто-то из администрации смог связаться и представить свою точку зрения на инцидент. Но за время подготовки статьи ответ так и не поступил. Личный менеджер Ольги на звонки не ответил.

НГС направил запрос в ГУ МВД по Новосибирской области по ситуации.