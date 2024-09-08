Рейс из Новосибирска в Москву задержан на сутки — вылета ждут 84 пассажира

Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса Источник: Александр Ощепков/NGS.RU











Рейс из Новосибирска в Москву задержан более чем на сутки. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Борт авиакомпании «Якутия» должен был отправится из Новосибирска в Москву в 6 часов утра в воскресенье, 8 сентября. Но из-за позднего прибытия самолета авиакомпания перенесла вылет сначала на 15:30, а теперь на 12 часов понедельника, 9 сентября.

— Выполнения рейса ожидают 84 пассажира, из них 10 детей, — рассказали в транспортной прокуратуре.

Ведомство контролирует права граждан, зарегистрированных на рейс, им выдано питание, часть пассажиров разместили в гостиницах на время ожидания вылета рейса.