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Происшествия Рейс из Новосибирска в Москву задержан на сутки — вылета ждут 84 пассажира

Рейс из Новосибирска в Москву задержан на сутки — вылета ждут 84 пассажира

Борт должен был вылететь в 6 утра

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Прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанного рейса

Рейс из Новосибирска в Москву задержан более чем на сутки. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Борт авиакомпании «Якутия» должен был отправится из Новосибирска в Москву в 6 часов утра в воскресенье, 8 сентября. Но из-за позднего прибытия самолета авиакомпания перенесла вылет сначала на 15:30, а теперь на 12 часов понедельника, 9 сентября.

— Выполнения рейса ожидают 84 пассажира, из них 10 детей, — рассказали в транспортной прокуратуре.

Ведомство контролирует права граждан, зарегистрированных на рейс, им выдано питание, часть пассажиров разместили в гостиницах на время ожидания вылета рейса.

Ранее рейс из Пхукета в Новосибирске был задержан на 15 часов. Причиной стало закрытие воздушного пространства над Москвой.

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