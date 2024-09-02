Рейс из Пхукета в Новосибирск задержан на 15 часов — в Таиланде непогода

Рейс выполняет авиакомпания Red Wings Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Вылет рейса из острова Пхукет в Таиланде в Новосибирске задержан на 15 часов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта «Толмачево».

Рейс WZ 3052 авиакомпании Red Wings должен был прибыть в наш город в 2:35 по новосибирскому времени. Сейчас онлайн-табло аэропорта «Толмачево» показывает, что он должен прилететь в 17:30, то есть задержка составляет около 15 часов.

Также откладывается вылет из новосибирского аэропорта рейса WZ 3051 на Пхукет. Он должен был вылететь в 5:51 утра 2 сентября, но отправится лишь 00:35 3 сентября.

Официально о причинах задержки рейса не сообщается.

Корреспондент НГС направил запрос в авиакомпанию Red Wings, чтобы узнать о причинах задержки рейса, а также была ли предоставлена пассажирам гостиница из-за длительного ожидания.

В чатах с туристами сейчас обсуждают, что в Таиланде сейчас непогода. По данным портала «Новости Пхукета», на территории острова и в соседних провинциях андаманского региона объявлено штормовое предупреждение. Наиболее интенсивные осадки прогнозируются с 3 по 7 сентября.

В начале августа 77 пассажиров не смогли вылететь в Новосибирск из Самары. Рейс отменили по техническим причинам.

Обновлено: В пресс-службе авиакомпании Red Wings сообщили, что рейс WZ-3052 Пхукет-Новосибирск был перенесен из-за позднего прибытия самолёта с предыдущего рейса, который был задержан из-за временного закрытия воздушного пространства в Москве.

Пассажиры были проинформированы о корректировках в расписании и доставлены в аэропорт к новому времени вылета. Пассажирам данного рейса предоставлялось обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ.