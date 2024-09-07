«Хорошо въехали»: в Ленинском районе легковушка влетела в трамвай — там собирается пробка

Из-за ДТП трамваи стоят без движения Источник: коллаж t.me/novosibtop











В Ленинском районе Новосибирска легковой автомобиль въехал в трамвай. Инцидент произошел на улице Широкой. Об этом сообщает телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».

Легковой автомобиль врезался в столб Источник: t.me/novosibtop

Сейчас на улице Широкой собралась пробка. Также, по словам очевидцев ДТП, возле остановки, где произошла авария, собрался затор из трамваев.

— Как-то так хорошо въехали в друг друга, — отметила очевидица ДТП. На видео видно, как трамвай стоит на рельсах, а машина с разбитым передом находится на обочине. Она врезалась в столб.