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Происшествия подробности «Хорошо въехали»: в Ленинском районе легковушка влетела в трамвай — там собирается пробка

«Хорошо въехали»: в Ленинском районе легковушка влетела в трамвай — там собирается пробка

На остановке образовался затор из трамваев

1 028
3 комментария

Из-за ДТП трамваи стоят без движения

В Ленинском районе Новосибирска легковой автомобиль въехал в трамвай. Инцидент произошел на улице Широкой. Об этом сообщает телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».

Легковой автомобиль врезался в столб

Сейчас на улице Широкой собралась пробка. Также, по словам очевидцев ДТП, возле остановки, где произошла авария, собрался затор из трамваев.

— Как-то так хорошо въехали в друг друга, — отметила очевидица ДТП. На видео видно, как трамвай стоит на рельсах, а машина с разбитым передом находится на обочине. Она врезалась в столб.

Вы стали свидетелем этого ДТП? Напишите нам!

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Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске произошло жесткое ДТП с двумя трамваями. Корреспонденты выяснили, сколько лет вагону и мог бы он затормозить.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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Комментарии
3
Гость
7 сентября 2024, 14:53
левый берег всегда был бесперспективным.
Гость
7 сентября 2024, 14:53
Я поражен !!
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