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Происшествия Самосвал вспыхнул недалеко от четвертого моста — видео пожара

Самосвал вспыхнул недалеко от четвертого моста — видео пожара

На месте происшествия возникла пробка

2 050
18 комментариев

Кадры с места возгорания

На правом берегу Новосибирска вспыхнул самосвал недалеко от четвертого моста. Кадры пожара очевидцы опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

— Самосвал загорелся и полностью заблокировал движение при выезде с площади инженера Будагова на Большевистскую, — сообщили очевидцы.

В пресс-службе регионального МЧС пояснили, что уточняют информацию.

Судя по данным 2ГИС, на месте аварии образовалась большая пробка. Затор растянулся от улицы Коммунистической, по Красному проспекту и продлился практически до Речного вокзала.

Из-за происшествия возникла многокилометровая пробка

Обновлено:

— На Обской, 4 загорелся самосвал Howo. Огнем повреждена кабина, грузовой отсек. Водитель не пострадал. Для тушения привлекали 2 единицы спецтехники и 7 человек личного состава, — пояснили в МЧС.

Ранее в Новосибирске загорелся автомобиль. Инцидент произошел на Бердском шоссе.

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Комментарии
18
282597141
28 августа 2024, 19:52
Никто не проверяет эти самосвалы.гоняют как ненормальные создавая угрозу все окружающим.
mirror
28 августа 2024, 19:23
Китаес? Китаес...))))
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