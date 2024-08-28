Самосвал вспыхнул недалеко от четвертого моста — видео пожара

На правом берегу Новосибирска вспыхнул самосвал недалеко от четвертого моста. Кадры пожара очевидцы опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».
— Самосвал загорелся и полностью заблокировал движение при выезде с площади инженера Будагова на Большевистскую, — сообщили очевидцы.
В пресс-службе регионального МЧС пояснили, что уточняют информацию.
Судя по данным 2ГИС, на месте аварии образовалась большая пробка. Затор растянулся от улицы Коммунистической, по Красному проспекту и продлился практически до Речного вокзала.
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— На Обской, 4 загорелся самосвал Howo. Огнем повреждена кабина, грузовой отсек. Водитель не пострадал. Для тушения привлекали 2 единицы спецтехники и 7 человек личного состава, — пояснили в МЧС.
Ранее в Новосибирске загорелся автомобиль. Инцидент произошел на Бердском шоссе.