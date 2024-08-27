Площадь — 150 гектаров: в Крыму вторые сутки тушат сильный пожар

В Феодосии вторые сутки тушат крупный пожар. Сухая трава и кусты загорелись на горе Тепе-Оба вечером 25 августа. Следующим утром из-за риска, что огонь доберется до домов, из ближайшего садоводства эвакуировали около сотни человек. Справиться с пожаром мешали сильные порывы ветра, которые разносили искры и пепел, из-за чего сухая трава вспыхивала вновь, и уже к вечеру 26 августа огонь распространился на 150 гектаров.