Площадь — 150 гектаров: в Крыму вторые сутки тушат сильный пожар

В Феодосии вторые сутки тушат крупный пожар. Сухая трава и кусты загорелись на горе Тепе-Оба вечером 25 августа. Следующим утром из-за риска, что огонь доберется до домов, из ближайшего садоводства эвакуировали около сотни человек. Справиться с пожаром мешали сильные порывы ветра, которые разносили искры и пепел, из-за чего сухая трава вспыхивала вновь, и уже к вечеру 26 августа огонь распространился на 150 гектаров.
К тушению привлекли вертолеты и волонтеров. С огнем боролись больше 580 человек, вертолеты сбросили на горящую местность больше трехсот тонн воды. Спасатели всю ночь проливали кромку пожара и тушили новые очаги, к утру ситуация с пожаром стабилизировалась.
— За ночь увеличения площади пожара не допущено, предварительно она так и составляет 150 гектаров, — рассказал глава управления МЧС Республики Крым Аркадий Ожигин.
Вертолеты продолжают сбрасывать воду на тлеющие очаги.